Mama Małgorzaty Sochy właśnie obchodzi 80. urodziny. Gwiazda z tej okazji wrzuciła poruszający post, w którym podziękowała za każdą spędzoną wspólnie chwilę. "Nie mogę znaleźć słów, żeby opisać, jak bardzo jesteś dla mnie ważna i jak bardzo cieszę się, że cię mam" - zaczęła. "Dziękuję za każdą chwilę, za cudowne dzieciństwo, morze miłości i to, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Za wszystkie rady (mimo że czasem się buntowałam) to i tak okazywało się, że zawsze miałaś rację i chciałaś jak najlepiej. (...) Jesteś najlepszą mamą i babcią na świecie" - czytamy. Pod postem zaroiło się od życzeń i... komplementów. Część z fanów nie dowierza, że seniorka ma 80 lat.

Już wiadomo, po kim Małgorzata Socha odziedziczyła geny młodości

Aktorka do życzeń dołączyła kilka zdjęć, na których pozuje ze swoją mamą. Widać, że kobiety łączy naprawdę wyjątkowa więź. Fotografie przypadły do gustu fanom Sochy. Wszyscy zgodnie twierdzą, że jej mama nie wygląda na swój wiek. "Dużo zdrówka dla pani mamy. Wygląda co najwyżej na 65 lat, a nie na 80", "Piękna Mama! Niech będzie przy was jak najdłużej", "I wszystko jasne, po kim takie genialne geny! Moc uścisków dla mamy", "Ślicznie! Jesteś bardzo podobna do mamy" - czytamy. Zdjęcia obu pań znajdziesz w naszej galerii.

Małgorzata Socha świetnie się dogaduje ze swoją mamą, ale nie wytrzymałaby z nią pod jednym dachem. Powód?

W jednym z wywiadów aktorka przyznała, że pomimo naprawdę bliskiej relacji ze swoją mamą, nigdy nawet nie pomyślała o tym, by razem z nią zamieszkać. "Ani ona, ani ja nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że mogłybyśmy mieszkać pod jednym dachem. Żadnej z nas nie wyszłoby to na dobre" - mówiła jakiś czas temu "Vivie!". Okazuje się, że powodem są dwa silne charaktery. Kiedy doszłoby do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, żadna z nich nie potrafiłaby ustąpić. "Moja mama nie dałaby się usunąć w cień, bo dobrze wie, czego chce, a ja mam to po niej. Jak dwie takie osoby się spotkają, to nie ma siły, musi iskrzyć" - dodała. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Socha zachwyciła z mężem na greckim weselu. "Barbie i Ken". Wyglądała zjawiskowo