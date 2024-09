Na antenie Polsatu wystartowała 15. edycja "Tańca z gwiazdami". W nowym sezonie na widzów czeka sporo niespodzianek. Jedną z nich są dogrywki, podczas których dwie pary z najmniejszą liczbą punktów, będą mogły ponownie zatańczyć. O tym, kto pożegna się z programem, zadecydują wówczas jurorzy. Skład sędziowski pozostał niezmieniony. Od niedawna taneczne popisy uczestników ocenia Rafał Maserak, który jeszcze niedawno sam walczył o jak najwyższe noty od jury. W pierwszym odcinku nowej edycji tancerz pozwolił sobie na niewybredny żart pod adresem jednej z par. Wyszło niesmacznie?

"Taniec z gwiazdami". Rubaszny żart Maseraka. Tancerz naprawdę to powiedział

Za nami pierwszy odcinek 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Swój debiut na parkiecie zaliczyło 12 par. Najlepiej poradzili sobie Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którzy otrzymali od jury maksymalną liczbę punktów. Niewiele gorzej wypadli Julia Żugaj i Wojciech Kucina oraz Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, taneczne popisy obu par zostały ocenione na 38 punktów. Najgorzej wypadła zaś Anna-Maria Sieklucka, której partneruje Michał Kassin. Aktorka zdobyła jedynie 27 punktów. W odcinku nie zabrakło też zapadających w pamięć komentarzy jurorów. Jeden z nich padł z ust Rafała Maseraka. Juror pozwolił sobie na dwuznaczny żart pod adresem jednej z par.

Witam... prawiczków!

- wypalił, kiedy z parkietu zeszli Michał Meyer i Klaudia Rąba. Juror nie poprzestał jednak na rubasznym żarcie. Odniósł się także do tańca pary, który ocenił jako "poprawny". "Cieszę się, że jesteście z nami w programie. To była poprawnie zatańczona choreografia" - podsumował.

"Taniec z gwiazdami". Widzowie nie zgadzają się z jurorami. "Powinna być wyższa punktacja"

Michał Meyer i Klaudia Rąba ostatecznie zdobyli jedynie 31 punktów. Nie spodobało się to widzom, którzy uznali, że ich taniec zasługiwał na znacznie wyższą ocenę. "Skoro nie dopatrzyli się błędów, to powinna być wyższa punktacja. Brawo Michał!", "Idealna pięta i palce i taka niska punktacja? Naprawdę więcej punktów powinni dostać", "Tyle zachwytów, a dostali tyle samo punktów, co Filip Lato, któremu wypunktowali błędy. No, ale to pierwszy odcinek, więc rządzi się swoimi prawami" - narzekali w komentarzach na Instagramie.