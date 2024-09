Anety Kręglickiej nikomu przedstawiać nie trzeba. Modelka zdobyła ogromną rozpoznawalność po zwycięstwie w konkursie Miss Świata, w 1989 roku. Jak sama jednak przyznała, za popularnością nigdy nie goniła. "Nigdy też wcześniej nie miałam takich planów, a swoją przyszłość widziałam jako przedsiębiorca, kariera w show-biznesie mnie nie interesowała i tak jest do teraz" - mówiła jakiś czas temu Plotkowi. Kręglicka jest za to bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niedawno, za namową fanów, wrzuciła na swój profil zdjęcia z całym jadłospisem. Modelka zdradziła również, jak dba o sylwetkę.

Aneta Kręglicka nie ma ścisłej diety. "Nigdy się nie odchudzam"

Modelka jasno dała do zrozumienia, że szczupła sylwetka w tym wieku wcale nie musi wiązać się z żadnymi wyrzeczeniami. "Nigdy się nie odchudzam i nie stosuję ścisłych diet. Jem regularnie to, co mi służy i po czym czuję się naprawdę dobrze. Potwierdzają to moje badania, także te na tolerancję pokarmową. Generalnie, co do zasady, unikam węglowodanów, pieczywa, makaronów, cukru i mięsa, ale nie podchodzę do tego bardzo restrykcyjnie, co oznacza, że zdarzają się odstępstwa od tej zasady" - pisała. Kręglicka ma również swoje "rytuały", bez których nie mogłaby zacząć dnia.

Aneta Kręglicka pokazała swój jadłospis. "Należy wziąć pod uwagę wiele czynników"

Kręglicka każdy dzień zaczyna od szklanki wody z cytryną i szybkiego, 30-minutowego treningu. Dopiero wtedy przyrządza sobie swój ulubiony posiłek w ciągu dnia, czyli śniadanie. Modelka podkreśliła w poście, że istotna jest również suplementacja witamin, którą konsultuje z lekarzem. "Ustalając swoje indywidualne menu, należy wziąć pod uwagę, wiele czynników. Ja poza swoimi uwarunkowaniami fizycznymi i badaniami, słucham też swojego organizmu i sprawdzam, co mi służy. Po latach okazuje się, że to, co jem, to właściwy sposób odżywiana" - czytamy we wpisie. Fanki doceniły szczerość i otwartość Kręglickiej. "Na pewno wiele osób skorzysta", "Dziękuję za inspirację. Proszę napisać, jak wyglądają pozostałe posiłki" - pisały podekscytowane. ZOBACZ TEŻ: 59-letnia Aneta Kręglicka zachwyciła bez makijażu. "Wiem, że niektórych może to nudzi, ale..."