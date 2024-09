Karolina Korwin Piotrowska od lat apeluje w kwestii ochrony środowiska czy praw zwierząt. Na Instagramie komentuje bieżące tematy, dlatego teraz pojawia się u niej wiele informacji na temat trwających w Polsce powodzi. Dziennikarka udostępniła zdjęcie walczącego o życie psa oraz informacje na temat tego, jak zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom w tym trudnym czasie.

Karolina Korwin Piotrowska pokazała poruszające zdjęcie psa. Apeluje do obserwatorów

Sieć obiegło zdjęcie psa, który znalazł się w niebezpieczeństwie po tym, jak zawalił się most w Głuchołazach. "Pamiętajcie: tak wygląda na żywo katastrofa klimatyczna, to co musimy zrobić, to rozliczać z tego, co się dzieje władze lokalne, wszystkich polityków, pytać ich, co zrobili, żeby tego uniknąć, o wpływ lobbingu na ich decyzje" - napisała Karolina Korwin Piotrowska. Okazało się jednak, że czworonoga udało się uratować, dzięki panu Robertowi i mieszkańcom. "Miał chłopak wiele szczęścia. Tysiące zwierząt i tak zginie. A te, co zostaną, będą potrzebować naszej pomocy" - apelowała dziennikarka, która poinformowała o pozytywnym zakończeniu tej akcji ratunkowej.

Pomoc zwierzętom podczas powodzi

Karolina Korwin Piotrowska na bieżąco informuje, jak można pomóc czworonogom. Dramatyczna jest sytuacja schroniska w Kłodzku. "Teraz kiedy nasze schronisko tonie, cząstka nas utonie razem z nim. Ostatnie 48 godzin spędziliśmy, walcząc, ale niestety przegraliśmy tę walkę" - pisali pracownicy miejsca. Jak informuje portal klodzko24.eu, zwierzęta zostały przeniesione do innych schronisk, niektóre z nich trafiły do domów tymczasowych, jednak gdy sytuacja stawała się coraz gorsza, były one wypuszczane w bezpiecznym miejscu. Karolina Korwin Piotrowska poinformowała, że pomoc w szukaniu tymczasowych domów dla zwierząt zapewnia m.in. Schronisko Pegasus.

W tej kwestii działa także Fundacja Judyta. "Jeszcze nie do końca wiemy, jak to zrobimy, ale wiemy, że musimy pomóc! Na południu Polski rozgrywa się teraz dramat. Zarówno ludzi, którzy tracą wszystko, na co pracowali całe życie, ale także zwierząt! Wobec nich nie możemy pozostać obojętni. Przerażone, samotne, przemoczone, pozbawione dachu nad głową" - czytamy na Instagramie fundacji. Poprosiła ona o pomoc w szukaniu domów tymczasowych, a także wolontariuszy, którzy pomogą w transporcie zwierząt.