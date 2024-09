Maryla Rodowicz jest niekwestionowaną królową polskiej piosenki. Artystka obecna jest na scenie od ponad 60 lat i na razie wcale nie planuje z niej schodzić. Ostatnio piosenkarka nagrała duet z gwiazdą młodego pokolenia - Roksaną Węgiel. Panie wykonały odświeżoną wersję piosenki "Damą być". Rodowicz zamierza wydać całą płytę, na której znajdziemy jej stare przeboje zaśpiewane przez nią oraz innych artystów. Piosenkarka planowała zaprosić do współpracy także Dodę, jednak ta stanowczo odmówiła. Dlaczego?

Zobacz wideo Gwiazdy narzekają na za niskie emerytury i ratują się dalszą aktywnością zawodową

Doda nie chce śpiewać z Rodowicz. Ujawniła powód

W rozmowie z portalem Pomponik Doda pokusiła się o ocenę duetu Rodowicz-Węgiel. Okazało się, że nowa wersja piosenki "Damą być" nie do końca przypadła jej do gustu. Piosenkarka zdecydowanie woli oryginał. "Fajna, ale trochę przekombinowana. Straciła tę melodię, która i tak i tak jest trochę skomplikowana. Może chcieli ją uprościć, żeby była przystępna dla ludzi? Ale sam duet i teledysk - super. Ale jeżeli mam być szczera, bo bardzo lubię piosenki Maryli, nie zmieniałabym tej melodii" - stwierdziła. Artystka została zapytana także o ewentualny duet z Rodowicz. Okazało się, że Rabczewska otrzymała taką propozycję. Stanowczo jednak odmówiła.

Każdy ma pewne etapy w swoim życiu. Maryla nigdy w życiu nie zejdzie ze sceny, a ja po prostu chcę zmienić perspektywę swojego życia (...) Zakończyłam swoją muzyczną przygodę i wydawnictwa. Piosenka 'Nie żałuję' była ostatnią na ten moment, więc nie

- skomentowała Doda.

Fani bezlitośni dla duetu Rodowicz-Węgiel. "Wyszło sucho, kiczowato"

Nowa aranżacja piosenki "Damą być" nie zachwyciła też internautów. Pod opublikowanym niedawno teledyskiem pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy. "Brzmi to przaśnie i jakoś do mnie nie trafia, a szkoda", "Bardzo mało Maryli w tym utworze. Tak bardzo czekałem na nowy aranż i przyznam szczerze, że jestem zawiedziony", "Niestety nieudolna próba odświeżenia czegoś bardzo dobrego. Wyszło sucho, kiczowato, dalekie od przekazu" - grzmieli fani. Znaleźli się jednak i tacy, którym utwór bardzo się spodobał. "Mega duet", "Rewelacja", "Słucham non stop" - można przeczytać.