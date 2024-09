Czyżby starsza córka Anny i Roberta Lewandowskich - Klara - odwiedziła fryzjera, gdy jej słynna mama była ostatnio na krótkim urlopie z przyjaciółką na Bali? Tego nie wyjaśniła, ale w niedzielne południe żona sportowca pochwaliła się kolejnymi prywatnymi kadrami. Na jednym z nich widać, jak jej córki spędzają wolny dzień. Okazało się, że Laura wyjęła kredki, bo właśnie z nimi można zobaczyć ją na fotografii, a Klara sięgnęła po zabawkowego różowego laptopa. Ale w oczy rzuca się nowa fryzura pierworodnej gwiazdorskiej pary. Po długich włosach siedmiolatki nie ma ani śladu.

Twierdzi, że nie pokazuje dużo życia prywatnego

Dotychczas córka Lewandowskich nosiła dłuższe włosy. A teraz widać, że ma je krótsze o kilka centymetrów. Skąd ta metamorfoza? Na razie słynni rodzice o tym nie opowiedzieli, ale znając Annę Lewandowską, niedługo zorganizuje Q&A i będzie ją można o to zapytać. Choć niedawno w podcaście dla Forbes Women wyznała, że udostępnia w mediach społecznościowych tylko niewielki fragment swojej rzeczywistości. - My nie pokazujemy za wiele, choć wiele osób wyobraża sobie, że poprzez Instagram pokazujemy tak dużo, że to jest całe nasze życie. Drodzy państwo, osoby publiczne, które pokazują cokolwiek na Instagramie, pokazują tylko wybrany fragment. I tak samo jest u nas - stwierdziła. - Jeżeli chodzi o Barcelonę, to chcę podzielić się tymi dobrymi i inspirującymi momentami. Pokazać też, że jesteśmy normalni. Nasze dzieciaki biegają po piasku, brudne czasami, wymemłane, że tak powiem i są najszczęśliwsze. Barcelona pokazała mi też ten luz - dodała. Nową fryzurą Klary zobaczysz w galerii na górze strony.

Czeka na spotkanie z fanami

Anna Lewandowska już pod koniec września odwiedzi Wrocław, gdzie w Hali Stulecia zorganizuje swój kilkugodzinny event Healthy Day. W ofercie, którą przygotowała, zaplanowano m.in. trening zumby, lekcję bachaty oraz trening z gwiazdą i jej współpracownikami. Ponadto uczestnicy mogą liczyć wykład motywacyjny i czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia. Ile kosztuje taka zabawa? Pakiet standardowy z Lewą wyceniono od 269 do 299 zł. Inną opcją jest pakiet premium, za który należy zapłacić od 369 do 399 zł. Wtedy mamy też zapewnione kosmetyki i przekąski sygnowane nazwiskiem Ani oraz butelka na wodę znanej marki i 180 dni dostępu do aplikacji treningowej żony sportowca.