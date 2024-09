Choć Skolim ma ostatnio całkiem sporo na głowie, to znalazł chwilę wolnego czasu, na przejażdżkę w towarzystwie tajemniczej kobiety. Według portalu shownews.pl była nią Edyta Folwarska, dziennikarka, która od dłuższego czasu związana jest ze stacją Polo TV. Jak wiemy, piosenkarz został jurorem w nowej edycji programu "Disco Star", więc okazji do zacieśnienia relacji mogło być całkiem sporo. Portal Plejada postanowił skontaktować się z Folwarską i zapytać o znajomość dziennikarki ze Skolimowskim. Odpowiedź bardzo wymowna.

Zobacz wideo Niewiarygodne co Skolim dostał od fanki. Kosztowało miliony monet

Skolim przyłapany na czułościach w samochodzie. Fani mają wątpliwości

Na nagraniu widzimy, jak piosenkarz czule szepcze coś do ucha swojej pasażerki. Choć kobieta odwrócona jest tyłem, to wydaje się, że w pewnym momencie dochodzi nawet do pocałunku. Fani jednak mają wątpliwości, by była to Edyta Folwarska. "Przecież to nie Edyta", "To raczej nie ona... przecież dopiero na swoim profilu dawała rady odnośnie zdrad" - pisali. Plejada skonfrontowała Folwarską z plotkami na temat romansu. Ta krótko odpowiedziała. "Przepraszam, ale nie będę tego komentować". Myślicie, że coś może być na rzeczy?

Skolim nigdy nie wziął ślubu ze swoją partnerką. Doczekali się już trójki dzieci

Ci, którzy obserwują Skolima, wiedzą, że piosenkarz od lat związany jest tą samą partnerką. Choć mężczyzna nie lubi się raczej chwalić swoim życiem prywatnym, to czasami zdarzało mu się zdradzić nieco więcej na temat związku. "Ukochana bardzo mnie wspiera. W gorączce koncertowej staram się nie zaniedbywać najbliższych. Ola, Jaś i Antoś są dla mnie najważniejsi" - tłumaczył swego czasu w rozmowie z "Na Żywo". Z kolei w wywiadzie z "Super Expressem" zapewniał, że jest poukładanym mężczyzną, który rodzinę stawia na pierwszym miejscu. "Nie oszukujmy się, nie jestem osobą anonimową. Gdybym zaczął korzystać z różnych uciech, szybko by mnie to zgubiło. Może gdybym nie miał stałej partnerki, żyłbym jak rozwiązły degenerat, ale myśl, że mam rodzinę i poukładane szczęśliwe życie, trzyma mnie w ryzach" - tłumaczył.