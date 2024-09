"Twoja twarz brzmi znajomo" powróciło na ekrany. Warto przypomnieć, że do jury dołączyła Justyna Steczkowska, co nie wszystkim widzom przypadło do gustu. Tym razem o wiele bardziej skupili się oni jednak na uczestnikach. Za nami drugi odcinek programu, w którym mieliśmy okazję zobaczyć występy m.in. Patrici Kazadi, która wcieliła się w rapera The Weeknd, Aleksandra Sikory, który zaprezentował się jako Laura Branigan, a także Reni Jusis naśladującej Korę i wiele innych. Występ tej ostatniej bez wątpienia podzielił widzów. W sieci aż zaroiło się od komentarzy.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Reni Jusis jako Kora podzieliła internautów

W drugim odcinku Reni Jusis bez wątpienia była bardzo podekscytowana. Celebrytka pewnym krokiem wkroczyła na scenę i w okazałej charakteryzacji wykonała występ ikony polskiej muzyki. Choć jury w miarę dobrze oceniło jej występ, to internauci nie byli dla niej zbyt łaskawi. Na oficjalnych mediach społecznościowych programu niemalże od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci byli skrajnie podzieleni. Jedni nie mogli wyjść z podziwu i pieli z zachwytu, a inni mieli bardzo odmienne zdanie i mocno skrytykowali występ. "Ja kory tam nie słyszę nic a nic" - napisał jeden z internautów. "Jakoś to wyszło, ale do Kory daleko" - dodał kolejny. "Trochę jak nie Kora, sorry. Zdecydowanie nie!" - stwierdził następny. "Tego nie dało się słuchać" - napisał jeszcze jeden. Po zdjęcia z występu zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Reni Jusis we wcieleniu Kory wywołała kontrowersje

To oczywiście niejedyne komentarze, jakie pojawiły się pod postem. Wielu internautów było jak najbardziej na 'tak'. Ta grupa zdecydowanie zachwalała występ, a w stronę celebrytki posypały się same komplementy. "Dla mnie była znakomita! Zrobiła show", "Reni połączyła się z Korą, ta interpretacja bardzo mi się podobała", "Jestem pod wrażeniem, że dała radę", "Charakteryzacja cudowna, wokalnie również Reni zadaniu podołała, ale przede wszystkim było czuć ducha Kory" - pisali. A wy co sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie. Przypominamy, że premierowe odcinki programu można oglądać w piątki o godz. 19:55 na antenie Polsatu. ZOBACZ TEŻ: Miszczak zrzuci z anteny ukochany program Polaków. "Ramówka nie jest z gumy" [PLOTEK EXCLUSIVE].