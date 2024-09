Magda Gessler znana jest przede wszystkim jako prowadząca "Kuchenne rewolucje". Nie ma w tym nic dziwnego - program jest od lat jednym z najchętniej oglądanych na antenie TVN-u, a obecnie widzowie mogą oglądać 29. sezon kulinarnego show. Restauratorka doczekała się dwójki dzieci - Tadeusza i Lary. Córka postanowiła wyjawić w jednym z wywiadów, jaką matką i babcią jest Gessler. Padły gorzkie słowa o przeszłości.

Lara wyjawiła prawdę o Magdzie Gessler. Taką jest matką

Dzieci Magdy Gessler również pokochały gotowanie i właśnie taki kierunek obrały w życiu. Obecnie restauratorka ma z nimi doskonały kontakt, ale wcześniej w tej kwestii bywało jednak różnie. Rodzeństwo mogło liczyć na wsparcie Piotra Gesslera. - Moi rodzice się rozstali, gdy ja miałam niecałe dziewięć lat. To znaczy, rozstali się… - mówiła Lara w podcaście "Tak mamy".

Moja mama wyszła z domu. Po prostu. Ja zostałam z moim tatą, z Tadkiem, pierwszym synem mojej mamy. Zostaliśmy sami

- dodała. Restauratorka, zdanie jej córki, z początku nie do końca potrafiła odnaleźć się w roli matki. Przez to Lara nie mogła w pełni poznać matczynej miłości. "Dla niej generalnie zawsze dzieci były raczej efektem ubocznym miłości - też owocem miłości przez to. (...) Dla niej miłość romantyczna zawsze pełniła największą rolę i też to jest to, że musiałam się nauczyć to akceptować" - wyjawiła 34-latka na kanale "Okolice Cała".

Lara rozumiała jednak postawę swojej matki. Zwróciła również uwagę na to, że każdy jest inny i inaczej okazuje opiekuńczość. "Zrozumiałam jej naturę, zrozumiałam, że ludzie są różni. Nie każdy czuje tak samo, nie każdy ma takie same potrzeby. Opiekuńczość objawia się w różny sposób. Zachowanie mamy rozumiem. Rozumiem jej inność i inność szanuję" - podkreślała w podcaście "Tak mamy".

Taką babcią jest Magda Gessler

Obecnie 71-letnia restauratorka doskonale dogaduje się z dwójką swoich dzieci - chętnie dzieli się rodzinnymi chwilami w sieci. Magda Gessler doczekała się już czworga wnucząt. Mimo że celebrytka na co dzień jest zajęta zawodowymi zobowiązaniami, przy okazji spotkań z wnukami oddaje się im w pełni. "To jest najczęściej zadawane mi pytanie w ostatnich kilku miesiącach. Bardzo fajną, szaloną, bardzo dobrą. To jest absolutny full color. Więc ona lubi być babcią" - wyjawiła Lara Gessler w rozmowie z "Faktem". W podcaście "Tak mamy" wyznała, że mama już wcześniej podkreślała, że będzie dobrą babcią. - Przez to, że nie miała idealnych relacji ze swoimi rodzicami, a zawsze miała super relacje z dziadkami, zawsze pozycjonowała się tak, że będzie super babcią. Więc teraz ma do tego pole i bardzo o to dba - mówiła Lara.