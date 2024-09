Agata Rubik przerażona podtopieniami we Wrocławiu. "Moją mamę zalewa"

Przez ostatnie ulewy niektóre części kraju narażone są na podtopienia i powodzie. Szczególnie zagrożone jest województwo dolnośląskie. W związku z zagrożeniem powodziowym we Wrocławiu pojawił się Donald Tusk. - Chciałbym od razu powiedzieć, że te prognozy [...] nie są przesadnie alarmujące - powiedział szef rządu. Ponadto dodał, że władze "nie lekceważą żadnego sygnału". - Dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju. Jeśli możemy się czegoś spodziewać i na to chcemy być przygotowani, to lokalne podtopienia i tzw. powodzie błyskawiczne - usłyszeli zebrani. Na tym nie koniec. Wrocław szykuje się bowiem na zalanie. Na jednym z osiedli wyłączono nawet windy, przez co starsi mieszkańcy zostali uwięzieni w bloku. Trudną sytuacją we Wrocławiu przejęła się także Agata Rubik.

Agata Rubik o podtopieniach we Wrocławiu

Agata Rubik i Piotr Rubik wraz z córkami od ponad roku mieszkają w USA. Kupili tam nawet apartament. Była modelka wraz z rodziną przylatuje jednak od czasu do czasu do Polski. Wszystko dlatego, że nadal mieszkają tu jej bliscy. I tak mama celebrytki ma mieszkanie we Wrocławiu. To dlatego Rubik zainteresowała się tym, co dzieje się aktualnie w mieście. Przejęta na InstaStories opowiadała, że jej mama szykuje się na podtopienie.

Właśnie rozbawiałam z moją mamą, która powiedziała mi, że we Wrocławiu nieciekawie. Wszyscy się szykują. Znaczy nie wszyscy, ale moja mama na pewno się szykuje, bo niestety mieszka w takim miejscu, gdzie zawsze jak zalewa, to ją zalewa. Więc nieciekawie

- mówiła.

Po chwili dodała: - Trzymam kciuki, żeby jednak może nie było tak źle. I trzymajcie się wszyscy wrocławianie, którym woda w piwnicach nie jest obca - usłyszeliśmy.

Agnieszka Chylińska i zespół Wilki przez ulewy odwołali koncerty

Najnowsze prognozy pogody dla Polski nie napawają optymizmem. Mówi się o zagrożeniu dla Polski w postaci ulew i co za nimi idzie, powodzi i podtopień w wielu regionach kraju. Agnieszka Chylińska na początku września miała odwiedzić fanów w Opolu w ramach letniej trasy koncertowej. Artystka w związku z ostrzeżeniem IMGW wydała oświadczenie, w którym poinformowała o przełożeniu koncertu. Podobną decyzję podjął zespół Wilki, odwołując jeden z zaplanowanych koncertów. "Kochani, mieliśmy zagrać dla was w niedzielę w Środzie Śląskiej. Jednak w związku z ostrzeżeniami o intensywnych opadach deszczu w trzecim, najwyższym stopniu zagrożenia, sztab kryzysowy podjął decyzję o odwołaniu 'Święta Wina w Mieście Skarbów'" - przekazali muzycy.