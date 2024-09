Lady Gaga ma na koncie wiele sukcesów, w tym Oscara, którego zdobyła w 2019 roku za piosenkę "Shallow". Utwór został wykorzystany w filmie "Narodziny gwiazdy". Notabene gwiazda zagrała w filmie i została wówczas nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Ponadto Lady Gaga zachwyciła w "Domu Gucci", a teraz możemy oglądać ją w roli Harley Quinn w najnowszej odsłonie filmu "Joker" z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. Mimo że ma na koncie imponujący dorobek muzyczny i filmowy, to przed laty koledzy ze studiów nie tylko w nią nie wierzyli, ale też w obrzydliwy sposób podcinali jej skrzydła.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest i on. Wyczekiwany zwiastun Jokera. Lady Gaga i Joaquin Phoenix śpiewający w "Folie a deux"

Lady Gaga była wyśmiewana na studiach

Od lat krążyły plotki, że w sieci istniała zamknięta grupa "Stefani Germanotta, nigdy nie będziesz sławna". Grupa była wymierzona w Lady Gagę, która tak naprawdę nazywa się Stefani Joanne Angelina Germanotta. Tajemnicza grupa na Facebooku została usunięta, ale w sieci pozostały screeny, z których wnika, że grupa była zamknięta i otworzyło ją 12 osób. Tymi, którzy wyśmiewali się tam z Lady Gagi, byli jej koledzy i koleżanki z New York University.

Mimo że od tego czasu minęło już wiele lat, a hejterska grupa zniknęła z Facebooka, to Lady Gaga teraz postanowiła odnieść się do całej sytuacji. Zrobiła to na TikToku, gdzie umieściła kolaż zdjęć. Na jednym z ujęć widać screen z grupy, na której umieszczono stare zdjęcie wokalistki. Na drugim kadrze dla kontrastu Lady Gaga zamieściła listę swoich osiągnięć i nagród (m.in.wspomniała, że ma Oscara, dwa Złote Globy, 13 nagród Grammy, 10 nagród Billboard Music Awards i 18 nagród MTV Music Video Awards). Na tym jednak nie koniec. W komentarzach pod kolażem zamieściła krótki, ale wymowny wpis.

Niektórzy ludzie, z którymi chodziłem do college'u, zrobili to już wtedy, dlatego nie możesz się poddawać, gdy ludzie w ciebie wątpią lub cię poniżają - musisz iść dalej

- czytamy.

Nowe zdjęcia Lady Gagi. ZobaczOtwórz galerię

Lady Gaga jest w ciąży?

Jakiś czas temu w sieci zaczęto spekulować na temat rzekomej ciąży Lady Gagi. W końcu sama zainteresowana postanowiła uciąć plotki. Wokalistka zamieściła filmik na TikToku, w którym zaprzeczyła doniesieniom, że jej rodzina ma się powiększyć, a także zamieściła ważny przekaz polityczny. Zachęciła fanów do brania udziału w festiwalach i wydarzeniach muzycznych, które jednocześnie rejestrują wyborców i promują uczestnictwo w demokracji. "Nie jestem w ciąży, po prostu strasznie płaczę na siłowni, zarejestruj się, aby głosować na www.headcount.org" - napisała.