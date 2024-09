Wilki z pilnym komunikatem. Zespół odwołał koncert. "Uważajcie na siebie!"

Najnowsze prognozy pogody dla Polski nie napawają optymizmem. Zapowiadane są ulewne deszcze, które mogą trwać nawet kilka dni. Więcej szczegółów poznacie, klikając TUTAJ. Województwa już zajęły się przygotowywaniem do ewentualnych skutków. Z tego powodu odwoływane są także większe wydarzenia. Nie ma dobrej wiadomości także dla fanów zespołu Wilki. Muzycy opublikowali oświadczenie, w którym przekazali ważne wieści.

Wilki odwołują koncert. Przyczyną ulewne deszcze

Koncert w Środzie Śląskiej (woj. dolnośląskie) zaplanowano na 15 września. Jednak prognozy pogody w tym rejonie Polski są szczególnie niezbyt optymistyczne i całe wydarzenie odwołano. "Kochani, mieliśmy zagrać dla was w niedzielę w Środzie Śląskiej. Jednak w związku z ostrzeżeniami o intensywnych opadach deszczu w trzecim, najwyższym stopniu zagrożenia, sztab kryzysowy podjął decyzję o odwołaniu 'Święta Wina w Mieście Skarbów'" - przekazano w oświadczeniu. "To odpowiedzialna i słuszna decyzja. Umówiliśmy się, że przyjedziemy w przyszłym roku. Uważajcie na siebie!" - dodali na koniec muzycy. Nie pojawiło się zbyt dużo komentarzy, ale jeden z internautów okazał zrozumienie dla ich postanowienia. "Żałuję, ale w pełni rozumiem. Zwłaszcza że mieszkam 40 km od Środy. Może być ciężki weekend dla Dolnego Śląska. Widzimy się w przyszłym roku" - zwrócił się do członków grupy.

Agnieszka Chylińska odwołała koncert

Dzień wcześniej, 12 września, komunikat wydała Agnieszka Chylińska. Artystka przełożyła koncert w Opolu, który miał się odbyć w piątek 13 września. "W związku z ostrzeżeniami wydanymi przez IMGW, dotyczącymi obszaru województwa opolskiego, oraz w trosce o wasze bezpieczeństwo i komfort, informujemy o zmianie terminu wydarzenia 'Agnieszka Chylińska - Letnia diamentowa trasa 2024 - Opole'" - podano w oświadczeniu, które pojawiło się na Instagramie wokalistki. Więcej szczegółów poznacie tutaj: Agnieszka Chylińska wydała oświadczenie. Poszło o ostrzeżenia IMGW. "W trosce o bezpieczeństwo". Ona także spotkała się z wyrozumiałością fanów. "Wytrzymamy jeszcze te dwa tygodnie" - zapewnili ją w komentarzu pod postem.