Tą niezwykle smutną wiadomością Zofia Zborowska podzieliła się wieczorem 12 września. Aktora opublikowała na Instagramie ściskający za serce wpis, w którym poinformowała o odejściu Wiesi. "Wiesiutku... Moja kochana Psia Córeczko... Nie umiem znaleźć słów, które opiszą, w jak ogromnym cierpieniu pogrążyło się dzisiaj moje serce…" - pisze Zborowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Odejście ukochanego pupila bardzo go dotknęło

Zofia Zborowska pożegnała Wiesię. Trudno się nie rozpłakać

Poruszona Zofia Zborowska bez wahania nazwała ukochaną pupilkę "najwspanialszym pieskiem na świecie". "Mądrość, dobroć i miłość, jaka od ciebie biła, szokowała wszystkich, którzy cię znali. Byłaś absolutnie wyjątkowa" - dodała aktorka. Wiesia została adoptowana, dlatego, Zofia Zborowska nie wie dokładnie, ile jej suczka miała lat. Ale zaznaczyła, że każda chwila z nią znaczyła dla niej bardzo dużo. "To były wspaniałe lata przepełnione ogromem radości, zabawy i miłości. Dziękuję, Ciputku, że mogłam cię kochać i być twoją psią mamą tyle lat. Na zawsze zostaniesz w naszych sercach" - przekazała Zofia Zborowska.

Kawałek mnie umarł dziś razem z tobą

- dodała w poruszającym wpisie, do którego dołączyła serię zdjęć z ukochanym pieskiem.

Fani przekazują wyrazy wsparcia

Wiesia była doskonale znana fanom Zofii Zborowskiej. Suczka, którą aktorka adoptowała w 2013 roku, doczekała się własnego profilu na Instagramie, który obserwowało ponad 120 tys. osób. Zborowska często też opowiadała o ukochanej pupilce w mediach, zachęcając ludzi do adopcji potrzebujących zwierząt. - Zobaczyłam jej zdjęcie w internecie i od razu się zakochałam (...). Jak ją zobaczyłam, to od razu z nią wróciłam. To była jedna z lepszych decyzji w moim życiu - wyznała w "Dzień dobry TVN".

Zofia Zborowska żegna WiesięOtwórz galerię

Wiesia została nawet bohaterką książek dla dzieci, a część dochodu z ich sprzedaży Zofia Zborowska przekazywała na kupno posiłków dla schronisk. Fani aktorki przepadali za pieskiem, a informacja o jego odejściu niezwykle ich poruszyła. W komentarzach przekazali Zborowskiej słowa wsparcia. "Cały Instagram dziś płacze za Ciputkiem... Przytulam mocno", "Tak bardzo mi przykro, ściskam", "Tylko nie Wiesia... To niemożliwie przecież… Brak mi słów zwyczajnie" - czytamy pod postem aktorki.