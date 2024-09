Od niedawna mówi się o zagrożeniu dla Polski w postaci ulew i co za nimi idzie, powodzi i podtopień w wielu regionach kraju. Zmiany w pogodzie odczuwa również branża artystyczna - koncerty są albo odwoływane, albo przekładane, czego dowiadujemy się z komunikatu znanej artystki.

Agnieszka Chylińska i przełożony koncert. "Wytrzymamy"

"W związku z ostrzeżeniami wydanymi przez IMGW, dotyczącymi obszaru województwa opolskiego, oraz w trosce o wasze bezpieczeństwo i komfort, informujemy o zmianie terminu wydarzenia "Agnieszka Chylińska - Letnia diamentowa trasa 2024 - Opole", które miało się odbyć w Opolu dnia 13 września o godz. 20.00" - dowiadujemy się z posta wokalistki. "Nowy termin to 27 września, godz. 20.00. Jednocześnie informujemy, że już zakupione bilety zachowują ważność. Będzie to ostatni koncert Agnieszki Chylińskiej w ramach Letniej diamentowej trasy. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w tym samym składzie w Opolu 27 września! Ponadto uspokajamy - pozostałe koncerty w ramach Letniej diamentowej trasy są aktualne - widzimy się w Płocku 14.09.2024 i w Kielcach 15.09.2024" - czytamy. Jesteście ciekawi reakcji słuchaczy na tę wieść? W większości opinie są pozytywne. "Dziękujemy za informację i za troskę o nas. Martwiliśmy się, jak dojedziemy na koncert, więc nam ulżyło. Do zobaczenia za dwa tygodnie", "Bardzo dziękujemy za rozsądną decyzję!",

Wytrzymamy jeszcze te dwa tygodnie

- piszą fani w komentarzach.

Agnieszka Chylińska na jednym z ostatnich koncertów wspomniała o rodzinie. To rzadkość

Wokalistka poza estradą spełnia się jako żona i matka, co wybrzmiało podczas jej show w trakcie "Dni Buska". Pod sceną panowała wzorowa frekwencja. W pewnym momencie wokalistka pokusiła się o krótką przemową dotyczącą nowego roku szkolnego. Gwiazda dała do zrozumienia, że zostaje z fanami i nie pędzi do domu. - Jakoś tak mi się nie spieszy, wiesz? Uprasowałam bluzki. (...) Ja jestem tu. Rozpoczęcie roku niech przebiegnie beze mnie. Cieszę się, że będę dzwonić później do męża i powiem: Nie rozumiesz, że jeszcze gram bis? - rzuciła sceny. - Ogromnie dziękuję za waszą serdeczność i gościnność. To ostatni koncert tzw. wakacyjny. Cieszę się, że w waszym gronie - dodała następnie.