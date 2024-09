Ruszyła nowa edycja "Top Model". Nie da się ukryć, że show wzbudza skrajne emocje wśród uczestników i widzów. Wiele osób wybiera inną karierę po udziale w formacie. Pomimo tego, nie brakuje chętnych na udział w nowych sezonach. Za nami drugi odcinek 13. odsłony "Top Model". Wśród uczestników pojawiła się Masha. Kobieta już na wstępie zaskoczyła jurorów pewnością siebie.

"Top Model". Ta uczestniczka od razu wiedziała, czego chce. Nie kryła pewności siebie

Masha startowała w castingu do 13. edycji "Top Model". Kobieta już na wstępie zaznaczyła, że ma duże powodzenie z uwagi na swoją urodę i uważa, że byłaby dobrą modelką. Pochodzi z Białorusi, ale mieszka w Polsce. Ma 185 centymetrów wzrostu. - Jestem wysoka, jestem atrakcyjna, mam dobrą sylwetkę - podkreśliła w show. Uśmiechnięta kobieta nie ukrywała pozytywnego nastawienia do castingu. Gdy tylko weszła i pokazała się przed jurorami, zaczęła... bić brawo dla samej siebie. Jurorzy byli pod wrażeniem pewności siebie Mashy. Postanowili dać jej szansę. Kobieta spróbuje swoich sił w następnym etapie. Fani mieli mieszane odczucia. "Lekko irytująca", "Śliczna dziewczyna, super, że wzięli ją!" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

"Top Model". Uczestnicy wzajemnie się oceniali. Nie każdy był zadowolony

W mediach społecznościowych pojawił się nietypowy materiał. Profil programu "Top Model" opublikował filmik, na którym jedna z kandydatek ocenia siebie w skali od jednego do dziesięciu. Następnie jej zdjęcie pokazywane jest innym uczestnikom castingów do "Top Model". Uczestniczka oceniła siebie na "siedem". Pozostali przyznali jej "dziewiątkę" i "dziesiątki". Widzowie nie byli zachwyceni. "Co to za ocenianie?", "Co to za toksyczne pytanie? Przynajmniej odpowiadający są mądrzejsi", "To logiczne, że nie dałabym sobie 10/10, bo zaraz by ją ludzie zjedli, że przemądrzała, zadufana, narcystyczna!", "Serio, co to za pytania? I co niby ktokolwiek miałby powiedzieć, że ocenia ją na sześć? Chore ocenianie drugiej osoby" - podkreślali w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Czy "Top Model" ma coś jeszcze do zaoferowania? "Kiedyś to był normalny program, teraz freak-show" [OPINIA]