Problemy Czarneckiego dotyczą między innymi Collegium Humanum. Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, zdradził więcej na ten temat. "Dzisiaj ok. godz. 16 na warszawskim lotnisku agenci CBA zatrzymali byłego posła do PE Ryszarda C. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H." - mogliśmy przeczytać na X.

Ryszard Czarnecki wpadł w poważne tarapaty. Nie oszczędzono także jego żony

Przypomnijmy najpierw, czego dotyczył skandal związany z Collegium Humanum. W ubiegłym roku CBA zatrzymało dwie osoby podejrzane o przyjęcie korzyści finansowych i osobistych, co dotyczyło handlu dyplomami przez wspomnianą szkołę. Uczelnia, która powstała w 2018 roku, zgodnie z doniesieniami, oferowała błyskawiczne zdobycie dyplomu MBA. Dzięki niemu można ubiegać się o wysoką posadę w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Emilia H., czyli żona Czarneckiego, robiła dyplom w Collegium Humanum. Już w 2022 roku o jej nazwisku mówił "Newsweek", który zajął się opisywaniem skandalu z uczelnią i znanymi osobami, które mają dyplom dzięki niej. Emilia H. zasiadała w radzie nadzorczej Armatury Kraków. Wiemy także, że jest córką kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego. Onet donosi, że "Emilia H., czyli żona byłego europosła PiS, miała dostać doktorat Collegium Humanum i zostać zatrudniona na tej uczelni, a w zamian za to Ryszard Czarnecki zobowiązał się lobbować u władz Uzbekistanu, aby zgodziły się na stworzenie filii Collegium Humanum". W mediach mówi się ponadto o fikcyjnym zatrudnieniu Emilii H., co miało być "formą łapówki" dla eks europosła.

Politycy reagują na zatrzymanie Czarneckiego i jego żony

W sieci nie brakuje reakcji na tarapaty dawnego europosła i jego małżonki. "No proszę. Rysiu! W coś ty się wpakował?" - napisał na X Roman Giertych. Posłanka Agnieszka Pomaska postanowiła z kolei udzielić komentarza TVN24. "Żadne zaskoczenie. Mam takie poczucie i wrażenie, zwłaszcza z ostatnich dni, że Ryszard Czarnecki to był taki po prostu zawodowy cwaniak. Wygląda na to, że bogacił się nie tylko na publicznych pieniądzach w Parlamencie Europejskim, ale też grał na paru innych fortepianach" - czytamy. Ciekawe, jaki finał będzie miała ta sprawa.