Aktorka zachwyca nie tylko swym talentem w licznych kinowych produkcjach, ale i urodą, co szczególnie udowadnia wspomniana sesja okładkowa. Odważne kadry zdążyły zrobić już furorę na Instagramie Ostaszewskiej. Sami spójrzcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostaszewska o różnicy wieku w związku. Mocne słowa

Maja Ostaszewska naturalnie na okładce. Mogłaby podbić świat modelingu?

"Oto zdjęcie drugiej okładki wrześniowego "Twojego Stylu" autorstwa Anny Dąbrowskiej. Dziękuję za tak ciepły odbiór naszej sesji i ważnej dla mnie rozmowy. Dziękuję "Twojemu Stylowi" za nasze kolejne spotkanie" - oznajmiła radośnie aktorka we wpisie o sesji zdjęciowej. Widzimy Ostaszewską w wieczorowym makijażu i rozświetlonym ciele. Zakryła biust rękoma, na których widnieją złote bransolety. Ten kadr został wybrany na okładkę z cytatem aktorki "jesteśmy młode, dopóki nakręca nas ciekawość". Co o całej sesji sądzą obserwatorzy Ostaszewskiej? "Piękna!", "Wspaniała", "Piękna ciałem i duchem" - czytamy komentarze.

Maja Ostaszewska o tym, jak dba o sylwetkę. Zdradziła sekret

Gwiazda otrzymuje bardzo dużo komplementów dotyczących jej figury. Okazuje się, że przepis na zgrabne ciało jest bardzo prosty - należy zrezygnować ze spożycia mięsa. "Całe życie nie jem mięsa. Mięso w dzisiejszych czasach, szczególnie to z chowu przemysłowego, nie tylko że jest źródłem przynoszenia potwornego cierpienia zwierzętom, to jest też bardzo niezdrowe. Jest nafaszerowane antybiotykami, sterydami, organizmy cierpiących zwierząt wytwarzają toksyczne substancje. Szczerze mówiąc, robię regularne wyniki badań, mam bardzo dobre wyniki, a jak wspominałyśmy, mam 50 lat. Więc naprawdę to mięso nie jest do niczego potrzebne" - wyznała swego czasu dla cozatydzien.tvn.pl. Dieta to jednak nie wszystko. Ostaszewska pamięta o tym, aby do codzienności wprowadzić aktywność fizyczną. "Szczerze mówiąc, trzeba się trochę ruszać. W pewnym wieku, kiedy chcemy, żebyśmy byli w dobrej kondycji, ruch, jakiekolwiek ćwiczenia, to co lubimy, bardzo pomaga" - dodała. "Ja chcę być w dobrej kondycji. Chcę i na scenie robić dalej to, co robiłam parę lat temu. W moim nowym teatrze te wymagania są dość duże. Poza tym lepiej czujemy się ze sobą, kiedy się ruszamy" - przekazała.