Maciej Orłoś ma za sobą trzy rozwody. Jego pierwszą żoną była Monika Jóźwik. Z drugą, Ewą Orłoś, doczekał się synów Rafała i Antoniego. Natomiast z trzeciego małżeństwa z Joanną Twardowską ma syna Jakuba i córkę Melanię. Dziennikarz z każdym dzieckiem stara się utrzymywać kontakt. Ostatnio najwięcej uwagi skupia na sobie Melania, która występuje w sieci pod pseudonimem Melamakota. Dziewczyna właśnie opublikowała teledysk do nowej piosenki, który zrobił ogromne wrażenie na prezenterze. A czym zajmują się synowie dziennikarza?

Maciej Orłoś pod wrażeniem teledysku córki. "Jest świetny"

Ci, którzy obserwują Melanię w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że dziewczyna kocha muzykę i sztukę. Na jej profilu roi się od zdjęć z planów teledysku i nagrań, na których chwali się swoimi umiejętnościami. Z okazji premiery jej nowego klipu, Orłoś postanowił nieco zareklamować twórczość córki. "Dajcie znać, co myślicie, moim zdaniem jest świetny" - pisał w relacji dziennikarz. Pod teledyskiem pojawiły się pierwsze komentarze, na razie same pozytywne. "To jest naprawdę dobre", "To najlepszy klip, jakie kiedykolwiek widziałem w życiu" - czytamy. Najnowsze zdjęcia Melani znajdziecie w naszej galerii.

Antoni Orłoś interesuje się polityką, a Rafał próbował sił w aktorstwie. Tak teraz wyglądają

Antoni podobnie jak ojciec, ma kanał na Youtubie, gdzie komentuje bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Jakiś czas temu mogliśmy również zobaczyć go w "Ukrytej prawdzie". Antoni interesuje się także muzyką. Mężczyzna jest perkusistą w zespole The Saturday Tea. Rafał Orłoś również próbował sił w aktorstwie. W wieku 11 lat zadebiutował w produkcji "Słaba wiara". Obecnie ma własną agencję RO Production, która zajmowała się managementem wielu znanych gwiazd, m.in. Sarsy. O trzecim synu nie wiadomo zbyt wiele. Jakub pasjonuje się kinematografią i literaturą. Jakiś czas temu współpracował z Patrykiem Vegą. ZOBACZ TEŻ: Rydzyk uderza w Tuska i grzmi o dekalogu. Orłoś nie wytrzymał. "Słynne powiedzenie o diable..."