Zaledwie trzy tygodnie Małgorzata Rozenek-Majdan wytrzymała bez najstarszego syna, który w drugiej połowie sierpnia wyjechał na studia na jedną z prestiżowych uczelni w Lyonie. Ponieważ prezenterka pojechała ostatnio do Francji na zaproszenie jednej z marek kosmetycznych, skorzystała z okazji i spotkała się ze Stanisławem. Szczęśliwa przechadzała się z nim po paryskich ulicach i zwiedziła z nim m.in. Luwr, a wieczorem zabrała go na imprezę. Nie mogła więc świętować z ukochanym mężem ósmej rocznicy ślubu, który został w Warszawie. Ale jak zapewniła, odbiją to sobie następnego dnia, bo gwiazda nie zabawi za granicą za długo i już 11 września wróci do kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek zdradza kulisy wyprowadzki syna

Radosław Majdan nie zapomniał o życzeniach

Choć Małgorzaty nie było we wtorek przy Radosławie Majdanie, były bramkarz - podczas gdy ona zwiedzała Francję - nie zapomniał o ich święcie. Z tej okazji zamieścił filmik ze wspólnymi okładkami gazet, które relacjonowały przełomowe etapy ich związku jak np. jego początek, ślub czy narodziny syna. Pokusił się też o kilka słów. "To już osiem lat po naszym pięknym ślubie, a ja kocham cię @m_rozenek cały czas tak samo mocno, a nawet bardziej. Jak to mówisz Małgosiu 'tyle razem przeżyliśmy, a jeszcze tyle przed nami" - napisał sportowiec w mediach społecznościowych. I szybko doczekał się odpowiedzi żony. "Kocham cię. Najlepsze dopiero przed nami" - podsumowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Syn Małgorzaty Rozenek-Majdan żyje na studiach w luksusach

Gdy Małgorzata Rozenek-Majdan odwoziła z mężem syna na studia, mówiła, że zamieszka w luksusowym akademiku. Miejsce, które wybrali, jest ogromne. Każdy uczeń ma swój pokój z oddzielną łazienką. - Jestem bardzo zadowolona z tego miejsca, w którym mieszka. Naprawdę bardzo przyjemna lokalizacja. Świetna dzielnica. Bardzo spokojnie. (...) Mają wspólny salon, wspólną jadalnię, kuchnię. Nawet piłkarzyki mają w ogrodzie - mówiła podekscytowana gwiazda. I nie kryła wzruszenia, że jej syn jest już dorosłym mężczyzną. Tymczasem przyszły absolwent Universite Lumiere Lyon 2 stwierdził, że jest bardzo podekscytowany nowym rozdziałem w życiu. Wiadomo, że czesne na jego uczelni zaczynają się już od około 208 dolarów, czyli ponad 800 zł rocznie. Przeczytaj też: Rozenek pochwaliła się nowym apartamentem. Postawiła na wyjątkową lokalizację. Cel z listy marzeń

Małgorzata Rozenek zwiedza z synem ParyżOtwórz galerię