Po 19 latach przerwy na antenę Polsatu wraca teleturniej "Awantura o kasę". Kultowy program był emitowany w stacji w latach 2002-2005 i cieszył się ogromną popularnością. Jak się okazuje, o jego powrotu na antenę zabiegał sam prowadzący, czyli Krzysztof Ibisz. "Po zakończeniu jego emisji nie raz zachodziłem do szefów i proponowałem, by wrócić tego formatu. I być może go po części wychodziłem! A może po prostu okazało się, że szefostwo myśli podobnie" - stwierdził prezenter w rozmowie z "Super Expressem". Wygląda na to, że Edward Miszczak myśli podobnie i postanowił wrócić do tego co już sprawdzone i dobre. Jak się jednak okazuje, w programie pojawi się kilka zmian.

"Awantura o kasę" wraca na antenę! "Wszystko, co było kultowe w tym programie, zostawiamy"

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów "Awantury o kasę". Można już zacząć oficjalne odliczanie do premiery pierwszego odcinka. Teleturniej zacznie się już 5 października i będzie emitowany w soboty i niedziele o godzinie 17.30. Jeszcze podczas jesiennej ramówki stacji Polsat Krzysztof Ibisz zapowiedział, że wszystko to, co było w programie dobre, zostaje.

Wszystko, co było kultowe w tym programie, zostawiamy, czyli działamy w myśl zasady, co nie jest zepsute, tego nie naprawiaj. Uczestnicy zabawy podzieleni na kolorowe drużyny wciąż będą mogli wygrać pieniądze, samochody, złoto czy… kiszone górki

- poinformował prowadzący. Jak się okazuje, zainteresowanie udziałem w show przerosło oczekiwania produkcji. Jak poinformował Ibisz, już w pierwszym dniu zgłoszeń ponad 3,5 tys. drużyn wyraziło chęć udziału w show. Prowadzący podkreślił, że w programie pojawią się zarówno gospodynie domowe, jak i profesorowie, więc zabawa zapowiada się przednia. Produkcja zdecydowała się także uatrakcyjnić programem wprowadzeniem kilku zmian.

"Awantura o kasę" produkcja pozbyła się czarnej skrzynki