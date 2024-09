"Przyjaciółki" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Format pojawia się na antenie Polsatu od ponad dekady i opowiada o losach czterech przyjaciółek z Warszawy. Kobiety znają się jeszcze z licealnych czasów i wiele ze sobą przeżyły. Mimo wzlotów i upadków cały czas się wspierają. Widzowie pokochali je za to, że momentami wyciskają łzy, a chwilami rozbawiają. W czwartek 12 września nastąpi premiera najnowszego sezonu, a widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Anki (Magdalena Stużyńska), Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska) i Doroty (Agnieszka Sienkiewicz). W sieci opublikowano już zwiastun, na którym widać, jak do jednej z nich dzwoni Zuza (Anita Sokołowska). Czy to możliwe, aby powróciła do serialu?

"Przyjaciółki". Jest zwiastun nowego sezonu. Ta scena wzbudza ogromne wątpliwości

Zuza pojawiała się w serialu od początku, jako jedna z głównych bohaterek. Widzowie dosłownie pokochali ją za przebojowy charakter, ostry język i radykalne rozwiązania. W pewnym momencie zaczęła jednak coraz mniej pojawiać się na ekranie. Początkowo wyjechała służbowo za granicę. Później scenarzyści powrócili do jej wątku choroby nowotworowej, a następnie uśmiercili tę postać. Jako to jest więc możliwe, że miałaby się pojawić w nadchodzącym sezonie? Na oficjalnym profilu serialu w mediach społecznościowych opublikowano zwiastun. Już w pierwszym momencie możemy zobaczyć, jak Inga wyciąga dzwoniący telefon z torebki, a na ekranie widnieje numer Zuzy. Po dalszych scenach nic nie wskazuje jednak na to, aby uśmiercona bohaterka, miała się z powrotem pojawić w serialu. Co to może oznaczać? O tym zapewne przekonamy się już niebawem. Zdjęcia z serialu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Przyjaciółki". Internauci w szoku, po nagłym telefonie Zuzy

Opublikowany zwiastun nie został bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu oka ruszyli do komentowania. Jedni nie szczędzili miłych słów pisząc, że "już nie mogą się doczekać", a inni zdecydowanie bardziej skupili się na kontrowersyjnej scenie, w której do Ingi rzekomo dzwoni Zuza. "Jak to Zuza? Przecież Zuza nie żyje" - zaznaczyła jedna z internautek. "Może to nie Zuza, a Jasiek" - rozważała kolejna. Szkoda, że nie ma już Zuzy" stwierdziła następna. A wy co o tym sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Socha żegna się z "Przyjaciółkami"? Wystąpi w nowym serialu.