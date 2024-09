11 września 2001 roku zwrócił uwagę całego świata na Stany Zjednoczone. Właśnie tego dnia terroryści uprowadzili samoloty, a dwa z nich zderzyły się z dwoma wieżami kompleksu budynków World Trade Center w Nowym Jorku. W związku z 23. rocznicą tego wydarzenia krótki filmik dodała Matylda Damięcka.

REKLAMA

Zobacz wideo Goździalska została pobita w samolocie. Co zrobiła ze sprawą? "Nadal słabo widzę"

Matylda Damięcka upamiętniła amerykańską tragedię w nietypowy sposób

Matylda Damięcka często odnosi się do ważnych wydarzeń w mediach społecznościowych. Najczęściej na jej profilu możemy zobaczyć ilustracje, ale tym razem zaskoczyła i opublikowała filmik. Na krótkim, animowanym wideo możemy zobaczyć dwie wieże World Trade Center, a nad nimi pojawiają się chmury. W pewnym momencie nadlatuje samolot, który nie uderza w budynki i przelatuje dalej. "'Słoneczny dzień'. Jadłam gofra z podwójną polewą czekoladową. Lepkie smugi aż po łokcie wysychały na słońcu. Urwał się pasek w sandałach. Wracałam boso. A ty?" - napisała w opisie postu, zdradzając, jak zapamiętała dzień, w którym doszło do tragedii.

Fani od razu zareagowali w komentarzach, doceniając wizję Damięckiej. "To jest tak niesamowite, jak patrzysz na świat, w jaki sposób go widzisz", "Wspaniałe spojrzenie na niewyobrażalną tragedię tamtego dnia...", "Genialne", "Jej… co za mistrzostwo lapidarności! Pani styl jest tylko pani i działa na mnie jak fermata na pauzie - zostaje z tym na dłużej" - czytamy pod wpisem. Wielu odpowiedziało również na pytanie - co właśnie wtedy robiło. Najczęściej zwykłe, codzienne czynności przerwała szokująca wiadomość o uderzeniach samolotów. Padały takie odpowiedzi, jak: "odrabiałam lekcję" czy też "gotowałam obiad".

Grafika Matyldy Damięckiej z okazji rocznicy Powstanie Warszawskiego

1 sierpnia na instagramowym profilu Damięckiej pojawiły się grafiki, które upamiętniały rocznicę Powstania Warszawskiego. Na pierwszej z nich znajduje się panorama stolicy z symbolami religijnymi. Kolejna ilustruje Syrenkę Warszawską, która karmi piersią. Na jeszcze innej widać, jak Syrenka idzie na dno z przyczepionym do pasa symbolem Powstania. Wówczas internauci również byli poruszeni. W komentarzach nie kryli wzruszenia. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.