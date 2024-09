Blanka Stajkow zaistniała na polskiej scenie muzycznej po tym, jak ze swoją piosenką "Solo" reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2023 roku. Okrzyknięta wówczas "Bejbą", raczej nie miała dużego grona fanów. Teraz jednak o wokalistce znów jest głośno. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego występu, na który pokusiła się 2 września na terenie podstawówki. Blanka wówczas uznała, że twerkowanie, a więc taniec polegający na energicznym poruszaniu pośladkami, który może być uznawany za ćwiczenia, ale ma też wymiar erotyczny, to idealna forma występu przed uczniami podstawówki. Zapytaliśmy więc Małopolską Kurator Oświaty, czy tego rodzaju występy powinny być dostępne dla uczniów i to na terenie szkoły. W końcu doczekaliśmy się odpowiedzi.

Kuratorka oświaty o występie Blanki

Z pisma, jakie otrzymaliśmy od dr Gabrieli Olszewskiej, która od grudnia 2023 roku jest Małopolską Kurator Oświaty, wynika, że kuratorium rozmawiało już z dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie. Mgr Halina Buchowska tłumaczyła się, że jedynie udostępniła teren szkoły, by mógł odbyć się występ Blanki. Co ciekawe, w dokumencie czytamy, że nie miała pełnej wiedzy o programie show. "Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie wyjaśniła, że nie była organizatorem koncertu, który odbył się 2 września 2024 r. na terenie szkoły, w związku z tym nie miała pełnej wiedzy o jego programie. Dyrektor na prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, tj. organu prowadzącego Szkolę, udostępniła teren przy Szkole w celu zorganizowania imprezy. Inauguracja roku szkolnego 2024/2025 odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie o godzinie 9.30 i 13.00 w ramach spotkań uczniów z dyrektorem i wychowawcami klas" - napisała kurator Olszewska.

Co ciekawe dyrektorka szkoły już wcześniej zabrała głos w sprawie. Wówczas tłumaczyła, że "wszystko odbyło się zgodnie z planem", a z jej wypowiedzi wynikało, że mogła wiedzieć, jak będzie wyglądać występ Blanki. "U nas odbiór występu był bardzo pozytywny. Przed koncertem wspólnie z przedstawicielem pana burmistrza, przedstawiliśmy nasze oczekiwania co do stroju, w którym wystąpi gwiazda i co do repertuaru. W tym zakresie nie mamy żadnych zastrzeżeń. Uważam, że wszystko odbyło się zgodnie z planem" - mówiła mgr Halina Buchowska w rozmowie z Pudelkiem.

Czy dyrektorka szkoły w Skawinie poniesie konsekwencje za występ Blanki?

W tej samej wypowiedzi Buchowska, zarządzająca placówką, podkreślała, że za występ odpowiada jego organizator - Radio Zet. "Za cały program i za organizację odpowiadało Radio Zet. Ja udostępniałam tylko teren na koncert, natomiast zarówno nasza młodzież, jak i rodzice bardzo pozytywnie ocenili występ. Nie zostały naruszone zasady dobrego wychowania" - twierdziła. Tymczasem kuratorium o wyjaśnienia w sprawie eventu zwróciło się do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina - Norberta Rzepiski. "Małopolski Kurator Oświaty wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o udzielenie wyjaśnień w sprawie organizacji koncertu, w tym uzyskania zgody rodziców uczniów na udział w nim oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas wydarzenia" - czytamy.

Na tym nie koniec. Z pisma, które otrzymaliśmy od dr Gabrieli Olszewskiej wynika, że dyrektorka szkoły w Skawinie po występie Blanki została jedynie... pouczona i ma zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi urządzania tego typu imprez szkolnych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie została pouczona przez Małopolskiego Kuratora Oświaty o konieczności zapoznawania się z planem i szczegółami organizowanych dla uczniów wydarzeń we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym organem prowadzącym szkolę, w związku z obowiązkiem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę

- czytamy.

Przypomnijmy, że z kolei Blanka wykorzystuje swoje pięć minut sławy i planuje kolejne występy w szkołach. Co więcej, zorganizowała dla uczniów konkurs, by ci mogli zgłaszać placówki, w których się uczą. "Mogę przyjechać do twojej szkoły! "Wrzuć tiktoka, jak tańczysz (...) sam, z resztą lub całą klasą (jeśli nauczycielki dadzą się na mówić - dawaj!). Podepnij oficjalny dźwięk, dodaj opis (...) i wypełnij formularz" - zachęcała. Ciekawe czy nauczyciele i dyrekcje podstawówek będą chętni?