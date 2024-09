Już niebawem będziemy mieli okazję zobaczyć jubileuszową edycję programu "Gogglebox". Program, w którym uczestnicy komentują produkcje telewizyjne, rozbawia widzów do łez. Przez lata emisji format wypromował też wiele gwiazd, które na stałe rozgościły się w show-biznesie. Mowa tu nie tylko o Sylwii Bombie, ale i o Agnieszce Kotońskiej, Big Boy'u czy Krzysztofie Radzikowskim. Jak się okazuje, w dziesiątej odsłonie zabraknie jednej z lubianych par. Mowa o Agnieszce Murak i Ewie Rogalskiej. W opublikowanym nagraniu siostry uzasadniły swoją decyzję. Fani nie kryją smutku i rozżalenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Sylwia Bomba radzi sobie z krytyką? "Jest jeszcze gorzej"

"Gogglebox". Agnieszka i Ewa pożegnały się z programem. "Nasz czas dobiegł końca"

Agnieszka i Ewa opublikowały na Instagramie film, w którym poinformowały o zakończeniu współpracy z programem TTV. Z ich relacji wynika, że duży wpływ na tę decyzję miała produkcja, która znacznie ograniczyła ich obecność w odcinkach. - Zmierzamy do was z bardzo ważną wiadomością, a mianowicie nie zobaczycie już nas w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" - zaczęły, po czym dodały:

Tak naprawdę to telewizja z nas zrezygnowała, nie my. Pojawiałyśmy się coraz rzadziej i pomimo naszych przemyśleń stwierdziłyśmy jednak, że nasz czas dobiegł końca

- wyznały siostry. W dalszej części dodały jeszcze, że przez wiele lat dobrze się bawiły w programie i na pewno nie zamierzają mówić jeszcze ostatniego słowa. - Niektórzy może będą się cieszyć, inni nie. Była to wspaniała przygoda, mogliśmy was poznać. Nie mówimy żegnaj, a do zobaczenia! - zapowiedziały. Zdjęcia sióstr znajdziecie w galerii na górze strony.

"Gogglebox". Agnieszka i Ewa zrezygnowały przez produkcję. Internauci nie kryją rozżalenia

Opublikowany post nie obył się bez echa w sieci. Fani nie kryli zdziwienia i niemalże od razu ruszyli do komentowania. Wielu z nich załamało się po decyzji sióstr. "Telewizja rezygnuje z super ludzi. Szkoda", "Co? No nie wierzę! Bez was to już nie będzie to samo", "Niemożliwe! Ten program straci oglądalność. Bardzo przykra sytuacja", "Byłyście najlepsze", "Zasmuciliście mnie i to bardzo, uwielbiałam was, ten śmiech i w ogóle jesteście cudowne" - czytamy w sekcji z komentarzami. To są oczywiście jedynie nieliczne reakcje. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. ZOBACZ TEŻ: Gwiazda TTV stanęła na ślubnym kobiercu. Są zdjęcia. Emocjom nie było końca.