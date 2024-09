Radość w rodzinie Królikowskich. "Szykuje się wesele"

O rodzinie Królikowskich mówi się zazwyczaj w kontekście afer w prywatnym życiu Antoniego Królikowskiego. Aktor wciąż nie rozwiódł się z Joanną Opozdą i toczy z nią sądową batalię. Trzecia rozprawa rozwodowa zaplanowana jest na przyszły rok. Obecnie aktor spodziewa się dziecka ze swoją ukochaną Izabelą Banaś i jest o nim medialnie trochę ciszej. Cała rodzina Królikowskich ma jednak powody do świętowania. Już wkrótce szykuje się wesele.

Starszy syn Pawła Królikowskiego zaręczył się z ukochaną. Wiktoria pochwaliła się pierścionkiem

Okazuje się, że starszy syn Rafała Królikowskiego oświadczył się swojej partnerce Wiktorii. Piotr Królikowski jest w związku od siedmiu lat. Do zaręczyn doszło na greckiej wyspie Korfu. Wiktoria postanowiła pochwalić się w sieci kadrami z tej wyjątkowej chwili. Pokazała też pierścionek zaręczynowy. "Po siedmiu latach powiedziałam tak mojemu najlepszemu przyjacielowi i najlepszemu mężczyźnie na świecie. Piotr Królikowski, kocham cię nad życie" - napisała Wiktoria na Instagramie. W komentarzach pod postem zaroiło się od gratulacji dla zakochanej pary. "Ogromne gratulacje kochani", "No Królik, pierścionek approved", "Wspaniale, gratuluję i kibicuję", "Jaki dumny Królik" - czytamy.

Piotr Królikowski szykuje się do ślubu z ukochaną. Zakochani mają wspólne pasje

Przypomnijmy, że Rafał Królikowski to młodszy brat zmarłego w 2020 roku aktora Pawła Królikowskiego. W 1995 roku Rafał poślubił byłą dziennikarkę "Twojego Stylu" - Dorotę Mirską. Para doczekała się dwóch synów. W 1998 roku urodził się ich syn Piotr, a w 2002 roku Michał. To właśnie Piotr postanowił się teraz zaręczyć. Jego wybranka jest od niego dwa lata starsza. Wiktoria ukończyła studia dziennikarskie. Z kolei Piotr Królikowski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zakochani bardzo interesują się modą. Chętnie podkreślają to w swoich relacjach na Instagramie. Z pewnością będą też tam pokazywać przygotowania do wesela. Już nie możemy doczekać się zdjęć z tej uroczystości i rodzinnego zjazdu rodziny Królikowskich.

