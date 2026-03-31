Izabella Scorupco dziś publikuje kadry z zagranicznych podróży na Instagramie, pokazując życie w dostatku u boku najbliższych. Przypomnijmy, że urodziła się w Białymstoku i wczesne dzieciństwo spędziła właśnie w Polsce. Jednak kiedy miała rok, jej rodzice się rozwiedli. Jej matka, która była lekarką, w 1978 roku postanowiła wraz z ośmioletnią wówczas Izabellą wyprowadzić się z Polski. Obie zamieszkały w Szwecji, a dokładniej na obrzeżach Sztokholmu. Być może już wtedy Izabella zmieniła nazwisko, by łatwiej było je wymawiać w szwedzkich szkołach. Być może nastąpiło to jednak pod koniec lat 80., kiedy 17-letnią wówczas piękność dostrzegł reżyser Staffan Hildebrand, który obsadził ją w melodramacie "Nikt tak nie kocha jak my". Od tego momentu rozpoczęła się jej kariera nie tylko aktorska, ale też w modelingu. Nie każdy wie, jak naprawdę brzmiało jej prawdziwe nazwisko.
Izabella Scorupco początkowo nosiła nazwisko takie samo, jak jej rodzice - Magdalena i Lech Skorupkowie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ojciec aktorki był utalentowanym muzykiem jazzowym, który zmarł w 1992 roku. Izabella Scorupco dokonała więc nieznacznej korekty nazwiska, zmieniając polski zapis "Skorupko" na "Scorupco". Aktorka prawdopodobnie od początku wiązała swoją karierę z rynkiem zagranicznym. Modyfikując nazwisko, nie wyrzekła się całkowicie swoich korzeni, a sprawiła jedynie, że zaczęło brzmieć bardziej światowo i stało się łatwiejsze do wymówienia dla obcokrajowców.
Izabella Scorupco w latach 90. była wziętą modelką. Pracowała dla dużych agencji modelek m.in. Eileen Ford Modeling. Piękność pojawiła się na okładce włoskiego wydania "Vogue", a także na okładkach takich magazynów, jak m.in.: "Elle", "Glamour", "Stuff", "Frida" czy "Tove". Największą sławę przyniosła jej jednak rola dziewczyny Bonda w filmie "Golden Eye" z 1995 roku z Pierce’em Brosnanem. W 1999 roku znów zachwyciła, grając Helenę Kurcewiczównę w "Ogniem i mieczem" w reżyserii Jerzego Hoffmana. Widzowie doskonale pamiętają ją też z takich produkcji, jak "Granice wytrzymałości" czy "Egzorcysta: Początek". Warto nadmienić, że Scorupco pozostaje aktywna zawodowo. W 2023 roku wyszedł serial z jej udziałem - mowa o tytule "Królowe Djursholm".