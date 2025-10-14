Zagrał Stasia z "W pustyni i w puszczy", a po latach zniknął z ekranów. Tak teraz wygląda

Tomasz Mędrzak zagrał Stasia tarkowskiego, mając 19 lat. Miał przed sobą świetlaną przyszłość - planował studiować na łódzkiej filmówce. Na casting do "W pustyni i w puszczy" wybrał się w towarzystwie brata. Pokonał wielu młodych chłopców i zagrał w legendarnej produkcji, która do dziś jest omawiana w szkołach. Sodówka jednak nie uderzyła Mędrzakowi do głowy. Wiadomo, czym się dziś zajmuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Jabłczyńska to aktorka, która poszła w nieruchomości

Staś z "W pustyni i w puszczy" to już senior. Zakochał się w teatrze

Mimo dużej popularności po premierze słynnej produkcji Mędrzak nie zagrał już w tak dużym projekcie. Widzieliśmy go z kolei w kultowym serialu. Pojawił się bowiem w jednym z odcinków produkcji TVP "Na dobre i na złe". W gazetach pisano o nim wiele dobrego. "Jest niezwykle skromny, sodówka nie uderzyła mu do głowy" - mogliśmy przeczytać w jednej z nich. Aktor w 1979 roku dołączył do Teatru Ochoty, a 17 lat później został jego dyrektorem naczelnym i artystycznym. Pełnił tę zaszczytną funkcję przez dziesięć lat. - Całe moje życie zawodowe było związane właśnie z tym teatrem. Tam realizowałem swoją wizję teatru - teatru, który powinien dla jego twórców być misją. Ten teatr był dla mnie dziełem życia - wyznał Mędrzak "Dziennikowi". Aktor musiał zmienić miejsce pracy, gdyż Teatr Ochoty został przekazany organizacji pozarządowej, która zmieniła szefa obiektu. Co ciekawe, inni pracownicy odeszli solidarnie z Mędrzakiem. Artysta założył następnie Teatr Tm, w którym działa po dziś dzień. Warto zaznaczyć, że aktor jest już w wieku emerytalnym - ma 70 lat. Nadal pozostaje aktywny zawodowo jako członek zarządu.

Życie uczuciowe Tomasza Mędrzaka

O tej sferze media wiedzą niewiele. Aktor chroni swoją prywatność, ale wiadomo, że jego serce skradła Maria Mędrzak. Przyszłą żonę poznał w Afryce, gdyż pojawiła się na planie filmowym "W pustyni i puszczy". To córka kolegi Władysława Ślesickiego, reżysera produkcji. Po trzech latach znajomości Mędrzak stanął z ukochaną na ślubnym kobiercu. Doczekali się córki Marii. Para jest razem do dziś, ale nie widujemy jej na ściankach. Zakochani żyją z dala od blasku fleszy. Zdjęcia aktora znajdziecie w galerii na górze strony.