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Glamping Dereszowskiej na Mazurach może zachwycić, ale ceny już mniej. Wiadomo, ile kosztuje pobyt

Anna Dereszowska należy do grona gwiazd, które prowadzą swoje biznesy w agroturystyce. Wiadomo, ile kosztuje tydzień na prowadzonym przez aktorkę glampingu.
Znamy ceny glampingu Dereszowskiej
KAPIF/instagram.com/wolny_las

Anna Dereszowska prócz bycia jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, prowadzi również własny biznes na Mazurach. Gwiazda stworzyła glamping o nazwie "Wolny las", który położony jest we wsi Ławki. Agroturystyka przyciąga sporo uwagi, przez co postanowiliśmy się przyjrzeć, co dokładnie znajduje się w ofercie Dereszowskiej.

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Anna Dereszowska zaprasza na Mazury. Tak wygląda jej własny glamping

Jak możemy dowiedzieć się w mediach społecznościowych, w ofercie "Wolnegu Lasu" znajdują się cztery luksusowe namioty oraz domek gościnny. Na terenie obiektu goście mogą odnaleźć również m.in. boisko do zabawy, prywatny pomost, palenisko, hamakowiska oraz balię. W namiotach do dyspozycji znajdują się za to prywatne łazienki, sypialnie z "wygodnymi łóżkami" oraz "w pełni wyposażone strefy dzienne z aneksami kuchennymi". 

 

W zależności od wyboru namiotu lub domku oraz liczby gości, ceny na mazurskim glampingu są przy tym dość zróżnicowane. Tydzień w "Wolnym Lesie" w sierpniu bieżącego roku to koszt około 4,7 tys. złotych. Cena ta może jednak sięgać nawet powyżej 5 tys. złotych, w zależności od liczby osób, jak i terminu przyjazdu. Jak mogliśmy przeczytać na profilach "Wolnego Lasu", wciąż dostępne są terminy w te wakacje.

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