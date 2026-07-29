Anita Lipnicka jest utalentowaną wokalistką i ma na koncie wiele hitów. Piosenkarka pojawia się na branżowych imprezach, a jej występy porywają tłumy. Jest też aktywna w mediach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu pokazuje, jak wygląda jej prywatne życie. Teraz gwiazda zdradziła, jak jej się mieszka na wsi.

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Ania Lipnicka i jej wiejskie życie. "Patrzcie, co się ze mną porobiło"

W marcu ubiegłego roku Lipnicka napisała na Instagramie, że przeprowadziła się na wieś. Od tamtej pory coraz chętniej zaczęła publikować w sieci zdjęcia z nowego domu. Stało się tak również w połowie wakacji, gdy podzieliła się też refleksjami na temat życia na wsi. "Kiedyś marzyłam o mieszkaniu w nowoczesnym apartamentowcu, gdzieś na najwyższym piętrze w centrum ruchliwego miasta, z widokiem na panoramę i morze migoczących świateł nocą... I patrzcie, co się ze mną porobiło" - napisała wokalistka.

Jest weekend, środek wakacji, ludzie siedzą w kafejkach, zamawiają matchę z lodem albo inne, orzeźwiające napoje, a ja się bawię w małego ogrodnika! Moje koleżanki po fachu wstawiają zdjęcia z plenerowych koncertów, całe w strojnych kreacjach i pięknych makijażach, tymczasem u mnie tak, jak na załączonych obrazkach...

- dopisała dalej Lipnicka, dzieląc się serią fotografii z jej wiejskiego azylu. W komentarzach prędko zaroiło się od wpisów internautów. Wśród nich głos zabrała m.in. sąsiadka gwiazdy. "Pani Anitko, mieszkamy w tej samej wsi, więc w pełni rozumiem ten absolutny brak tęsknoty za wielkim miastem. Nie chce się stąd wyjeżdżać. Własny ogród w zupełności do szczęścia wystarczy. Pozdrawiam serdecznie!" - przekazała kobieta. W odpowiedzi piosenkarka również ją pozdrowiła.

Dom Anity LipnickiejOtwórz galerię

Tak Anita Lipnicka opisywała życie na wsi tuż po przeprowadzce

Przypomnijmy, że Lipnicka na krótko przed ogłoszeniem, iż przeprowadziła się na wieś, ograniczyła swoją aktywność w sieci. Gdy ostatecznie powróciła, postanowiła odpowiedzieć na wpisy zaniepokojonych fanów. "Tu życie trwa inaczej. Czas nie goni jak strzała, tylko zakrzywia się i wywija fikuśnie niczym dym z indiańskiej fajki" - przekazała wówczas artystka.

"W ciągu dnia też mi się zdarza unosić nad ziemią. Chyba dlatego, że częściej tu patrzę w niebo? Jest takie błękitne i bezkresne... Niczym niezmącone. Na wszelki wypadek przestałam czytać wiadomości, żeby nie mącić błękitu. Nie brak mi specjalnie niczego. Za przyjaciół mam drzewa. I zastanawiam się, czy tak można. Istnieć po prostu. Nie będąc wiedzionym na żadne pokuszenie" - dodała Lipnicka, uspokajając tym samym swoich obserwatorów.