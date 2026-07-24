Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 roku. Słynna modelka zmagała się w ostatnich latach z chorobą nowotworową. Choć już wcześniej wycofała się z życia publicznego, pozostawała w kontakcie ze swoimi obserwatorami w sieci. Maciąg skupiła się na samorozwoju oraz życiu w zgodzie z naturą. Gwiazda zamieszkiwała wówczas w posiadłości w samym sercu Gór Złotych. Jak się teraz okazuje, nieruchomość została wystawiona na sprzedaż.

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Mąż Agnieszki Maciąg sprzedaje ich dom. To zachwycająca posiadłość

Ogłoszenie z domem Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego w sudeckim Lądku-Zdroju pojawiło się na profilu jednego z biur nieruchomości. Jak możemy się dowiedzieć, 400-metrowa posiadłość Orłowiec jest położona na ponad ośmiu hektarach terenu. Wewnątrz budynku znajduje się przy tym m.in. biblioteka, a wnętrza urządzone są w ciepłych i jasnych kolorach, z dominującymi drewnianymi elementami.

Na posesji znajduje się również osobny dom gościnny, mieszkanie dla gości, letni salon ze strefą SPA, prywatna polana oraz las. Agentka nieruchomości w rozmowie z "Faktem" podkreśliła, iż posiadłość jest naprawdę wyjątkowa. "Coś pięknego", "Magiczne miejsce", "To niezwykła przestrzeń zasługująca na niezwykłych mieszkańców" - mogliśmy też przeczytać pośród komentarzy w mediach społecznościowych.

Tak mąż Agnieszki Maciąg mówił o ich posiadłości. "Miejsce przepełnione jej energią"

Więcej na temat domu Maciąg i Wolańskiego mogliśmy się też dowiedzieć z materiału "Dzień dobry TVN", który przygotowano z okazji urodzin zmarłej gwiazdy. W maju 2026 roku mąż modelki zaprosił dziennikarzy do posiadłości Orłowiec i opowiedział, jak zakochali się w tym wyjątkowym miejscu. Wolański podkreślił również, że mimo odejścia Maciąg jej obecność wciąż jest wyczuwalna w ich domu. - To miejsce jest przepełnione jej energią - powiedział w materiale.

To właśnie w rozmowie z dziennikarzami Wolański wyznał także, że ma w planach sprzedaż nieruchomości. - Jest zbyt wiele wspomnień. Jest to bolesne codziennie. Więc wydaje mi się, że odejdziemy stąd w którymś momencie, prędzej czy później - ujawnił wówczas mąż zmarłej modelki.