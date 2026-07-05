Agnieszka Kaczorowska ma za sobą wyjątkowo intensywny czas, gdyż wykańcza swój nowy dom. Aktorka ma zamieszkać w nim ze swoim ukochanym - Marcinem Rogacewiczem. W mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się kadry wnętrz ich nowego gniazdka. Kaczorowska podzieliła się również rolką, na której zaprezentowała ogród zimowy. Otoczenie wokół budynku może zachwycić.

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Agnieszka Kaczorowska postawiła na ogród zimowy. Fani oczarowani

W nowym domu Kaczorowskiej postawiono na dość nowoczesne rozwiązanie, jakim jest zabudowany taras - ogród zimowy. Jak mogliśmy zobaczyć na profilu gwiazdy, wszystkie ściany, jak i sufit są przeszklone, wpuszczając do pomieszczenia dużo światła. Kaczorowska zdecydowała się tam na jasne wykończenie podłogowe i choć nie urządziła jeszcze ogrodu do końca, można przypuszczać, że będzie on prezentował się bajkowo.

Na zamieszczonym przez nią filmie widzimy również, iż taras jest otoczony faktycznym, zewnętrznym ogrodem. Choć aktorka nie pokazała go jeszcze w pełni fanom, można dostrzec wiele drzew i krzewów, które otaczają dom. Obserwatorzy są zachwyceni prezentowanymi przez Kaczorowską kadrami. "Ślicznie. Bajecznie. Widok zachwycający", "Piękny ogród", "Wow! Cudownie mieć taki ogród zimowy!" - mogliśmy przeczytać pośród ich komentarzy.

Na taką kuchnię zdecydowała się Agnieszka Kaczorowska. Niektóre elementy mogły zaskoczyć

Przypomnijmy, że w maju Kaczorowska zaprezentowała za to fanom nową kuchnię. Jak można było dostrzec, dominują w niej jasne barwy. Fronty szafek są w kolorze jasnego beżu, podobnie jak sięgająca aż do sufitu zabudowa. Aktorka przełamała to jednak czarnymi blatami, a także ciemną armaturą i sprzętami, takimi jak płyta grzewcza czy piekarnik. Podłoga wykończona została za to jasnym drewnem.

Co ciekawe, zważając na fakt, iż Kaczorowska postawiła na pełną zabudowę ze sporą liczbą szafek, poprosiła przy tym o pomoc specjalistkę, która zapełniła je w przemyślany sposób. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Kaczorowska rozpływa się nad nową kuchnią. Pootwierała nawet szafki. 'Pięknie jak w sklepie'".