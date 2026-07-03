Karolina Gilon w lutym 2025 roku urodziła syna. Od tego momentu większość jej życiowych decyzji jest związanych z tym, by zapewnić Franciszkowi najlepsze warunki. Razem z ukochanym Mateuszem myślą już także o przyszłości chłopca. W związku z tym zmienili plany, co prezenterka przekazała na Instagramie 2 lipca.

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Karolina Gilon chce budować dom. Nie wszystkim podoba się miejsce

Gwiazda telewizji w czwartek dodała na swoim profilu urocze rodzinne nagranie. Widzimy, jak całą rodziną spacerują po lesie. Jak się okazuje, to miejsce nie jest przypadkowe. We wpisie opisała całą historię. "Prawie kupiliśmy mieszkanie w Hiszpanii, ale moment przed podpisaniem dokumentów doszło do nas coś bardzo ważnego" - zaczęła wpis Karolina Gilon, po czym wyjaśniła, co to jest. "Przecież bardzo chcemy, żeby Franek poszedł do polskiego przedszkola, a później do szkoły w Polsce. By dorastał w swoich korzeniach, w swojej kulturze i języku. Nie chcemy, by na starcie czuł się już wyobcowany i rozdarty między dwa światy. Ma też cudownych dziadków przecież, do których powinien mieć jak najbliżej" - czytamy.

W następnej części wpisu przekazała, że spacerują w miejscu, w którym w przyszłości stanie ich dom. "Ale póki co kupiliśmy ziemię tu w polskim lesie, to dopiero początek tej przygody. Wiemy, że przed nami jeszcze masa pracy i problemów, o których jeszcze pewnie nie mamy pojęcia, ale jesteśmy na to gotowi. Zbudujemy nam tu dom!" - podzieliła się swoją radością z fanami. Jakie były reakcje na tę wiadomość? Zobaczcie!

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Wiele osób jest zachwyconych tym, w jakich warunkach będzie wychowywać się Franek. Uważają, że dom to ostoja i że to najlepsze, co zrobili, bo kontakt z naturą jest bardzo ważny. Nie brakuje jednak krytycznych opinii. Związane są one z tym, gdzie planują postawić budynek. "Można zbudować dom w lesie? Chcecie naprawdę lać tam beton? To wygląda jak rezerwat przyrody" - czytamy.

Karolina Gilon nie zostawiła tego komentarza bez odpowiedzi i wyjaśniła, co planują z ukochanym. "Spokojnie. Po pierwsze - to jest miejsce, w którym można budować. Po drugie - będziemy wpasowywać dom w teren, żeby go jak najmniej zmieniać. Chcemy być blisko natury i zrobimy tak, żeby dopasować się tam, a nie teren dopasować do naszych pomysłów" - przekazała. Przekonuje Was tłumaczenie Karoliny? Dajcie znać!