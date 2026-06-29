Tygodnik "Wprost" opublikował najnowszy ranking 100 najbogatszych Polaków, w którym doszło do istotnej zmiany na szczycie listy. Tomasz Biernacki, właściciel sieci Dino, po trzech latach stracił pozycję lidera. Nowym najbogatszym Polakiem według zestawienia został Łukasz Nosek.

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Łukasz Nosek nowym najbogatszym Polakiem według "Wprost"

Według "Wprost", próg wejścia do listy najbogatszych wyraźnie wzrósł - obecnie, aby się na niej znaleźć, trzeba posiadać majątek przekraczający 1,1 mld zł. Autorzy zestawienia podkreślają, że wśród najbogatszych coraz silniej reprezentowane są sektory nowych technologii, przemysłu obronnego oraz branży spożywczej. Wśród debiutantów pojawili się m.in. twórcy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, producenci dronów, a także przedsiębiorcy działający w bardziej nietypowych segmentach rynku.

Łukasz Nosek od lat inwestuje w przełomowe technologie. Jednym z jego najważniejszych sukcesów było wczesne wsparcie dla SpaceX - w momencie, gdy firma SpaceX zmagała się z problemami finansowymi i nie miała pewnej przyszłości. Jego decyzja inwestycyjna okazała się bardzo trafna - dziś udziały w SpaceX stanowią znaczącą część jego majątku. Według danych przytaczanych przez "Forbes", Nosek posiada około 0,22 proc. udziałów w SpaceX. Jego majątek szacowany jest na co najmniej 20 miliardów złotych, co według zestawienia "Wprost" czyni go obecnie najbogatszym Polakiem.

Łukasz Nosek - kim jest nowy najbogatszy Polak?

Łukasz Nosek urodził się w Tarnowie, jednak jako dziecko wyemigrował wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Tam ukończył studia z inżynierii komputerowej na University of Illinois Urbana-Champaign, a swoją karierę rozpoczął w firmie Netscape. Następnie dołączył do zespołu tworzącego PayPal, gdzie współtworzył fundamenty jednego z najważniejszych projektów fintechowych przełomu lat 90. i 2000.

Sukces PayPal otworzył mu drogę do elity Doliny Krzemowej. Wraz z takimi postaciami jak Peter Thiel, Elon Musk czy Reid Hoffman współtworzył środowisko określane jako "PayPal Mafia" - grupę przedsiębiorców i inwestorów, którzy później odegrali kluczową rolę w rozwoju takich firm jak Tesla, YouTube, LinkedIn, Palantir czy SpaceX.

Mimo ogromnego majątku, Łukasz Nosek unika rozgłosu. Nie jest aktywny w mediach społecznościowych, rzadko udziela wywiadów i nie uczestniczy często w wydarzeniach branżowych.