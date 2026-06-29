Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska tworzą od lat jedną z ulubionych par fanów polskiego show-biznesu. Aktorski duet doczekał się przy tym syna Henryka. Choć Banasiuk i Boczarska raczej dbają o swoją prywatność, od czasu do czasu zdarzy im się wpuścić kamery zza kulis swojego codziennego życia. Teraz aktor zaprezentował w nowej sesji zdjęciowej wnętrza ich podwarszawskiego apartamentu. Para ucieka tam, gdy pragnie odpocząć od zgiełku wielkiego miasta.

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Mateusz Banasiuk pokazał, gdzie mieszka z Magdaleną Boczarską. "Jest spektakularne"

W nowej sesji dla "ELLE Polska" Banasiuk zaprezentował wnętrza wspominanego apartamentu, które zaprojektowała dla niego i Boczarskiej jego siostra - Aldona Banasiuk. "W pewnym momencie już nie ingerowałem w działania Aldony, a kiedy wszedłem do gotowego mieszkania, efekt przeszedł moje oczekiwania" - skomentował w rozmowie z magazynem aktor. Nowoczesne wnętrza, które możemy zobaczyć na opublikowanych zdjęciach, robią spore wrażenie. Architektka postawiła na zestawienie klasycznej bieli i czerni z ciekawymi, kolorowymi elementami. W oczy rzucają się różnorakie wzory oraz nietypowe rozwiązania.

"Jest spektakularne, wyraziste, odważnie zaprojektowane. Nie widziałem podobnego i to mi się podoba. Wiele osób boi się zaszaleć, ja nie" - dodał w wywiadzie Banasiuk. Apartament, w którym spędza wolny czas z Boczarską i synem, jest przy tym otoczony drzewami, przez co mogą również cieszyć się z bliskości natury.

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Pod postem z kadrami z apartamentu gwiazdorskiej pary prędko pojawiło się wiele komentarzy. Obserwatorzy jednogłośnie ocenili, iż mieszkanie aktorów prezentuje się fenomenalnie. Docenili przy tym poczucie stylu architektki, Aldony Banasiuk. "Osz ty... Pięknie, bracie", "Wow! I ta czerwień przebijająca się gdzieniegdzie", "Przepiękna realizacja", "Apartament jest wprost cudny", "Mieszkanie marzeń!", "Przepięknie! Robi wrażenie", "Aldonka, to jest kosmos" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.