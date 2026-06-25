Tak mieszka siostra Lewandowskiego. Furorę robi nietypowy dodatek

Milena Lewandowska-Miros od lat pozostaje blisko związana ze światem sportu i regularnie wspiera swojego brata, Roberta Lewandowskiego. Choć rozpoznawalność przyniosło jej przede wszystkim słynne nazwisko, prywatnie rozwija własną karierę jako projektantka wnętrz. Jest także żoną przedsiębiorcy Radosława Mirosa i mamą dwójki dzieci. Na co dzień wraz z rodziną mieszka w przestronnym apartamencie w Warszawie. Jednym z najważniejszych kryteriów podczas poszukiwań wymarzonego lokum była bliskość natury. Ostatecznie rodzina zdecydowała się na mieszkanie z widokiem na rozległy teren zielony, który stał się naturalnym przedłużeniem domowej przestrzeni.

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Milena Lewandowska-Miros pokazała swój salon. To przyciąga uwagę

Magazyn "Elle" gościł w mieszkaniu Lewandowskiej-Miros. Na opublikowanym w mediach społecznościowych filmie już na wstępie widzimy wnętrza jej salonu. Bazę wnętrza stanowi zestaw brązowych mebli - skórzanych kanap i puf, pośrodku których stoi okrągły, złoty stół. Niedaleko dostrzec możemy również fotel z tej samej serii. Wszystko umieszczone jest na kolorowym dywanie, który jest spójny kompozycyjnie z resztą. Jednym z elementów, który nadają charakteru pomieszczeniu, są liczne, nietypowe rzeźby. Znajdują się one zarówno na drewnianej komodzie, jak i na regale. Na ścianach możemy zobaczyć spokojne, jasne kolory, które komponują się z barwnym wnętrzem.

Siostra Roberta Lewandowskiego ma również do dyspozycji balkon, który urządziła w stonowanym stylu. Zobaczymy tam wiszącą huśtawkę, a także szarą kanapę, stojącą na dywanie we wzór zebry. Postawiła tam również również pokaźne, ciemnoszare donice.

Mieszkanie Mileny Lewandowskiej-MirosOtwórz galerię

Tak Milena Lewandowska-Miros urządziła jadalnię. Tylko spójrzcie na tę kuchnię!

W dalszej części nagrania możemy zobaczyć jadalnię. To miejsce, które wypełnia liczna roślinność. Owalny stół wykonany z kamienia, przy których stoją krzesła wykonane z ciemnego drewna. Wszystko jest nowoczesne, choć przytulności nadają pomieszczeniu dodatki. Nad stołem dostrzec można również lampę, która przypomina rozkwitający kwiat. Wrażenie robi również urządzona ze smakiem kuchnia. Pierwszym, co rzuca się w oczy, jest wykonana z marmuru wyspa kuchenna. Z tego samego materiału wykonano blaty. Meble są białe, a fronty wiszących szafek są lustrzane, co optycznie powiększa wnętrze.