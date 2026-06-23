Tyle zarabia Doda. Kwoty za posty sponsorowane zwalają z nóg

Doda jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Tylko na Instagramie artystkę śledzą ponad dwa miliony obserwatorów, podczas gdy jej wpisy zyskują równie szerokie zasięgi. W nowym wywiadzie w podcaście "Biznes Misje", Rabczewska wyznała, ile dokładnie zarabia na kampaniach reklamowych w mediach społecznościowych oraz publikacji postów.
Jak wiadomo, popularne osoby mogą za sprawą postów w social mediach zarobić spore sumy. W przypadku Dody sytuacja ma się oczywiście podobnie. W podcaście szczerze wyznała, ile kosztuje u niej kampania reklamowa oraz pojedyncze posty. - Ja za pół roku biorę pół miliona złotych, za rok biorę milion złotych. Za posta od 100 do 150 - skomentowała gwiazda. Co ciekawe, jeśli chodzi o bliskich artystki, ma dla nich ofertę specjalną. - Dla przyjaciół robię za darmo - podkreśliła Rabczewska.
Piosenkarka dba przy tym jednak, by nie przyjmować zbyt wielu współprac. - Nie biorę dużo, ponieważ nie chciałabym, żeby mój Instagram był słupem reklamowym i codziennie, czy tam co dwa albo nawet trzy dni, miałabym wyskakiwać z jakąś współpracą reklamową czy postem sponsorowanym. Źle bym się z tym czuła - zaznaczyła Doda.
Przypomnijmy, że artystka ujawniła niegdyś też, ile mniej więcej ma otrzymywać za swoje występy. We wrześniu 2025 roku opowiedziała o tym w rozmowie z dziennikarką "Świata Gwiazd". - Ja teraz nie gram koncertów. Zawiesiłam trasy koncertowe już cztery lata temu chyba (...) więc gram tylko i wyłącznie takie występy show, maksymalnie 20-minutowe. (...) Na pewno nie za mniej niż równowartość dziesięciu koncertów, kiedy je grałam - skomentowała wówczas Doda.
Prowadząca zapytała ją dalej, czy za jeden taki występ byłaby w stanie kupić sobie kawalerkę. - Kawalerka to w Ciechanowie prędzej, ale i tak jestem bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że wypracowałam sobie taką pozycję (...). Czasami nie zarabiałam na trasach koncertowych. Robiłam wszędzie tak samo wielkie show, czy to mała miejscowość, czy duża miejscowość i po prostu zapracowałam sobie na to - wyjaśniła w odpowiedzi wokalistka.