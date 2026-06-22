Paulina Krupińska dzieli swoje życie między dwa zupełnie różne miejsca - nowoczesny apartament w Warszawie oraz drewniany dom w górach, gdzie wraz z rodziną może odpocząć od miejskiego zgiełku. Wspólnie z mężem, muzykiem Sebastianem Karpielem-Bułecką, oraz dziećmi, Antoniną i Jędrzejem, stworzyli przestrzenie, które łączą funkcjonalność z przytulnym klimatem.

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Paulina Krupińska i jej warszawskie mieszkanie. Nowoczesny, ale przytulny klimat

Warszawskie mieszkanie Krupińskiej utrzymane jest w nowoczesnym stylu, ale nie brakuje w nim elementów, które nadają mu domowego ciepła. Dominują jasne barwy, miękkie tkaniny oraz naturalne dodatki. W salonie znajduje się duży, szary narożnik, a wnętrze uzupełniają rodzinne fotografie i jasne dywany, które ocieplają przestrzeń. Na ścianach wiszą rodzinne fotografie w ramkach, podkreślające domowy charakter wnętrza.

W tle widać także kuchnię urządzoną spójnie z resztą mieszkania. Zastosowano w niej szare, betonowe panele, które nadają całości nowoczesny, lekko industrialny wygląd.

Paulina Krupińska ma dom w górach. Loftowe wnętrza, tradycyjna kuchnia i widok na Tatry

Z kolei góralska rezydencja łączy nowoczesny styl z góralskimi akcentami. Jadalnia ma loftowy charakter - jest w niej betonowa ściana, duży drewniany stół oraz skandynawskie krzesła, które nadają całości lekkości.

Kuchnia utrzymana jest w bardziej tradycyjnym klimacie, dzięki drewnianym szafkom ozdobionym regionalnymi motywami. Z kolei salon wyróżnia się wygodnym, liliowym narożnikiem oraz dodatkami z naturalnej cegły, która pojawia się także w innych częściach domu, w tym w sypialni.

Największym atutem tej nieruchomości nie są jednak same wnętrza, lecz widok na Tatry, który tworzy wyjątkową, spokojną atmosferę. Całość łączy elementy tradycji i nowoczesności, tworząc przytulne, ale też stylowe miejsce bliskie górskiemu klimatowi. Zdjęcia obu posiadłości zobaczycie w naszej galerii:

Paulina Krupińska dzieli życie pomiędzy Warszawę a PodhaleOtwórz galerię

Paulina Krupińska pokazała plac budowy. Tak powstaje ich drugi góralski dom

Niedawno Krupińska pokazała na Instagramie zdjęcia z budowy swojego nowego góralskiego domu, który powstaje na Podhalu. Choć inwestycja nie jest jeszcze ukończona i przed rodziną wciąż sporo pracy, już teraz widać, że wnętrza robią duże wrażenie. Prezenterka podkreśliła, że projekt domu przygotował jej mąż, Sebastian Karpiel-Bułecka, który oprócz działalności muzycznej zajmuje się także architekturą.

Budynek został zaprojektowany w oparciu o naturalne materiały, przede wszystkim drewno, a także duże przeszklenia, które zapewniają widok na górski krajobraz. W oczy rzucają się również ozdobne detale, takie jak rzeźbione drewniane belki na suficie. Jak zaznaczyła Krupińska, prace nadal trwają - brakuje jeszcze m.in. wykończenia podłóg.