Choć na co dzień Bovska i Grzegorz Wacławek mieszkają w samym centrum Warszawy, od pewnego czasu mają także własne miejsce, w którym mogą odpocząć od miejskiego zgiełku. Para postawiła na działkę znajdującą się na terenie jednego z warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych. To właśnie tam powstał "Dom Koloru" - projekt, który znacząco odbiega od stereotypowego wyobrażenia o działkowej altanie. Właściciele zadbali o to, by przestrzeń stała się prawdziwą zieloną oazą, odciętą od miejskiego hałasu i codziennego pośpiechu.

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Nie przypomina zwykłej altany. Dom na działce ROD Bovskiej robi furorę w sieci

Już od wejścia uwagę przyciąga charakterystyczna czerwona furtka, która kryje wyjątkowy detal. Jej wzór został przygotowany na podstawie projektu samej artystki i nawiązuje do ukochanej suczki pary. Sam domek pozostaje niemal niewidoczny z alejki, ponieważ został celowo schowany wśród roślinności. "Dom Koloru" zachwyca nowoczesną formą, a jednocześnie doskonale wpisuje się w otaczającą go naturę. Projekt przygotowała znana pracownia, która musiała zmierzyć się z restrykcyjnymi przepisami obowiązującymi na terenach ROD. Budynek został zaplanowany tak, by nie przekroczyć dopuszczalnego metrażu 35 metrów kwadratowych, a dodatkowym wyzwaniem okazał się nietypowy kształt działki. Efekt końcowy sprawił jednak, że miejsce stało się jednym z najciekawszych przykładów nowoczesnej architektury działkowej w Warszawie.

Takiej łazienki jeszcze nie było. To ona przyciąga spojrzenia

Najwięcej emocji wzbudza jednak wnętrze domku, a szczególnie łazienka. To właśnie ona stała się znakiem rozpoznawczym całej realizacji. Projektanci stworzyli przestrzeń, która pozwala korzystać z kąpieli niemal w samym środku natury. Zamiast tradycyjnego zamkniętego pomieszczenia właściciele mogą podziwiać niebo i korony drzew, zachowując jednocześnie pełną prywatność. Takie rozwiązanie sprawia, że granica między wnętrzem a ogrodem praktycznie znika. Historia działki Bovskiej doskonale pokazuje również, jak bardzo zmienia się podejście do Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dla wielu mieszkańców dużych miast nie są już wyłącznie miejscem uprawy warzyw czy weekendowego grillowania. Coraz częściej stają się prywatnymi azylami, w których można odzyskać kontakt z naturą bez konieczności opuszczania miasta. Co sądzicie o takich rozwiązaniach?