Izabela Macudzińska od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek polskich reality show. Popularność przyniósł jej przede wszystkim program "Królowe życia", dzięki któremu widzowie mogli śledzić nie tylko jej codzienność, ale również podziwiać luksusowe wnętrza, w których mieszkała wraz z rodziną. To właśnie ten apartament wielokrotnie pojawiał się na ekranach telewizorów, stając się jednym z charakterystycznych elementów programu. Teraz celebrytka zdecydowała się na ważny krok i wystawiła nieruchomość na sprzedaż.

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Izabela Macudzińska podjęła ważną decyzję. Jej mieszkanie jest już wystawione na sprzedaż

Informacją o sprzedaży podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na rynku pojawił się apartament premium zlokalizowany w Poznaniu, w którym jeszcze do niedawna mieszkała rodzina Macudzińskiej. Nieruchomość ma 73 metry kwadratowe powierzchni i została wzbogacona o antresolę. Do dyspozycji przyszłego właściciela pozostają również balkon, przestronny taras oraz dwa miejsca parkingowe znajdujące się w hali garażowej. Z ogłoszenia wynika, iż apartament wystawiono za kwotę miliona 450 tysięcy złotych. Macudzińska poinformowała, że jest jednak otwarta na negocjacje ceny.

Jak można zobaczyć na zdjęciach z ogłoszenia, wnętrza znacząco odbiegają od stereotypowego wyobrażenia o pełnym przepychu mieszkaniu gwiazdy reality show. Dominuje tu elegancka kolorystyka oparta na bieli, szarościach i srebrnych dodatkach, które nadają przestrzeni nowoczesny charakter.

Takie 18. urodziny urządziła córce Izabela Macudzińska. "Małe wesele"

Przypomnijmy, że na początku czerwca Macudzińska miała powody do świętowania - jej córka Eliza obchodziła 18. urodziny. Z tej wyjątkowej okazji celebrytka postanowiła wyprawić nastolatce huczne przyjęcie. Impreza odbyła się w Pałacu Jaśminowym, w którym przed laty kobieta organizowała własny ślub. Mówiąc o urodzinach córki, określała je nawet mianem "małego wesela", gdyż zaproszono na nie setkę gości. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "18. urodziny córki Macudzińskiej będą niczym wesele! Pałac, długa lista gości i wymarzony prezent".