Joanna Jabłczyńska to aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej". Choć przez lata była związana z Warszawą, kilka lat temu zdecydowała się na dużą zmianę i przeniosła się na wieś. Dziś mieszka w ponadstuletnim domu położonym około 100 kilometrów od stolicy. Gwiazda nie ukrywa, że ceni sobie bliskość natury, ciszę i spokojne tempo życia, a wiejska sielanka pozwala jej odpocząć od zawodowych obowiązków oraz miejskiego zgiełku. "Co tu dużo mówić… kocham to życie na wsi" - podsumowała pod jednym z nagrań na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka.

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Zobacz wideo Jabłczyńska szczerze o nieruchomościach

Joanna Jabłczyńska stworzyła dom z duszą. Wiekowa posiadłość zyskała nowe życie

Dom Joanny Jabłczyńskiej to miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Aktorka zakochała się w ponadstuletniej nieruchomości położonej w otoczeniu natury i postanowiła przywrócić jej dawny blask. Choć początkowo planowała jedynie niewielki remont, z czasem projekt przerodził się w kompleksową metamorfozę, podczas której odkrywała kolejne ślady przeszłości ukryte w starych murach.

Wnętrza zachowały swój niepowtarzalny charakter dzięki wykorzystaniu oryginalnych elementów, takich jak ceglane ściany czy drewniane wykończenia. Jednocześnie przestrzeń została urządzona tak, by odpowiadała współczesnym potrzebom - jest jasna, przytulna i funkcjonalna. Szczególne miejsce zajmuje kuchnia, która stała się sercem domu i naturalnym centrum codziennego życia. Kuchnia Joanny Jabłczyńskiej została urządzona w nowoczesnym stylu, z jasnymi blatami i zabudową przełamaną bordowymi frontami szafek, które nadają wnętrzu wyrazisty charakter. Duże okno wpuszcza do środka mnóstwo naturalnego światła, a liczne rośliny i świeże warzywa na blacie sprawiają, że przestrzeń jest przytulna i pełna życia.

Na terenie posiadłości nie brakuje także przestrzeni do realizowania pasji. Aktorka stworzyła ogród, uprawia warzywa i owoce, a wiejski klimat dopełniają zwierzęta oraz odnowiona stodoła, zamieniona w miejsce spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Dziś jej dom jest czymś więcej niż tylko adresem - to azyl, w którym może zwolnić tempo i cieszyć się spokojem z dala od wielkomiejskiego pośpiechu.

Tak mieszka Jabłczyńska na wsiOtwórz galerię

Joanna Jabłczyńska postanowiła mieć własny kurnik. Powód jest jasny

Jednym z bardziej nietypowych elementów posesji Joanny Jabłczyńskiej jest własny kurnik. Aktorka zdecydowała się na hodowlę kur, dzięki czemu jeszcze mocniej związała się z wiejskim stylem życia. To właśnie taki kontakt z naturą i możliwość korzystania z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa sprawiają, że gwiazda tak dobrze odnajduje się z dala od miejskiego zgiełku.