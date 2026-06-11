Katarzyna Cichopek prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko pokazuje kadry ze swojego życia, ale reklamuje też kolejne produkty różnych marek. Teraz celebrytka w jednym z nagrań postanowiła podzielić się z fanami swoimi przemyśleniami na temat zarabiania pieniędzy. Padły zaskakujące słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Hyży spojrzała na Kurzajewskich i ma kilka wniosków. "Wiedzą, czego nie chcą"

Katarzyna Cichopek o zarabianiu

Katarzyna Cichopek zyskała popularność dzięki roli w "M jak miłość" (w produkcji gra nieprzerwanie od 2000 roku). Później głośno było o jej udziale w "Tańcu z gwiazdami", w którym tańczyła u boku Marcina Hakiela. Para postanowiła wykorzystać swoje pięć minut i otworzyła szkołę tańca (placówka już nie działa), wydała liczne publikacje na temat tańca (m.in. książki i płyty DVD). Później Cichopek zaczęła pracę w "Pytaniu na śniadanie", a obecnie współprowadzi "halo tu polsat". W międzyczasie promuje swoją linię kosmetyków i środków czystości, a na Instagramie chętnie reklamuje produkty innych marek, na czym oczywiście również zarabia.

Dotąd celebrytka milczała na temat pieniędzy i zarobków. 10 czerwca opublikowała jednak na Facebooku i na Instagramie nagranie, w którym opowiedziała o swoim podejściu do tych tematów. "Jeden z najtrudniejszych postów, jakie napisałam. Bo dotyka czegoś, o czym kobiety rzadko mówią otwarcie" - napisała w opisie pod nagraniem.

- Nikt mnie nie nauczył, że mówienie o pieniądzach jest ok - powiedziała na wstępie. - Kiedy zaczęłam publicznie mówić, że buduję marki, bo chcę zarabiać, część ludzi była naprawdę zaskoczona. Jakby aktorka nie miała prawa mówić o biznesie, jakby kobieta nie miała prawa mówić o pieniądzach wprost - grzmiała.

Celebrytka wprost przyznała, że pieniądze są dla niej istotne, bo chce mieć niezależność finansową i czuć się bezpiecznie. Podkreśliła przy tym, że nie zgadza się ze stereotypowym i krzywdzącym myśleniem, że kobiety mogą dobrze zarabiać. - To niestety jest bardzo głęboko zakorzeniony schemat. Kobiety mają być skromne, mają pomagać, mają być dostępne, ale nie mają - za przeproszeniem - chcieć zarabiać. Ja odrzucam ten schemat - mówię wprost - buduję marki, bo chcę mieć niezależność finansową, bo chcę, żeby moje dzieci wiedziały i widziały, że praca i ambicja to nic złego. (...) Zarabianie jest w porządku - zakończyła.

W komentarzach się dzieje

Pod nagraniem szybko pojawiło się wiele komentarzy. Większość internautów zgodziła się ze słowami Cichopek. "Popieram, pani Kasiu, tak kobieta powinna budować swoją niezależność i mówienie o pieniądzach jest ok", "Super pani Kasiu, każdy ma prawo do swojej drogi", "Brawo, piękne podejście do życia, brawo za odwagę", "Więcej takich treści, super" - mogliśmy przeczytać.