10 czerwca przypada 88. rocznica urodzin Violetty Villas. To właśnie z tej okazji reporterzy "Faktu" sprawdzili, jak obecnie wygląda dom gwiazdy w Lewinie Kłodzkim. Jeszcze rok temu media alarmowały, że budynek przy ul. Obrońców Warszawy 31, odziedziczony przez syna artystki Krzysztofa Gospodarka, stoi pusty i niszczeje. Po sądowej batalii o majątek po Villas pojawiały się nawet plany utworzenia tam muzeum. W praktyce nieruchomość przez długi czas pozostawała jednak opuszczona, a nagrania publikowane w 2025 roku pokazywały zaniedbaną posesję wymagającą pilnych prac remontowych. Teraz wszystko się zmieniło.
Obecna sytuacja wygląda nieco lepiej. O dom regularnie dba pan Stanisław, przyjaciel z dzieciństwa syna piosenkarki. Mężczyzna przyznał, że od kilku lat sukcesywnie wykonuje niezbędne prace. - Teraz koszę trawę, bo urosła. Trzeba to zrobić, żeby to wyglądało - mówi. Wcześniej było znacznie gorzej. - Wcześniej to było wszystko zapuszczone. Dwa lata temu odremontowałem dół domu, balkon do pierwszego piętra, odmalowałem okiennice, kraty. Kominy też się sypały, więc je zrobiłem. Ludzie już pokazywali dom palcami - opowiadał "Faktowi". Choć budynek wciąż wymaga inwestycji, jego opiekun przekonuje, że nieruchomość nie jest w tak złym stanie, jak mogłoby się wydawać. Jesteście zaskoczeni?
Dom Violetty Villas pozostaje jednak miejscem, które przywołuje także trudne wspomnienia. Mieszkańcy Lewina Kłodzkiego doskonale pamiętają burzliwe ostatnie lata życia artystki, konflikty związane z jej opiekunką oraz dramatyczne warunki, w jakich funkcjonowała pod koniec życia. W szczytowym momencie wokół posesji miały przebywać setki zwierząt, co stanowiło problem dla okolicznych mieszkańców. Do dziś wiele emocji budzi również fakt, że z domu zniknęły liczne pamiątki po gwieździe. - Były tu duże problemy, sprawy sądowe. Dopiero wyrok Sądu Najwyższego wszystko zakończył - wspominał pan Stanisław. Z kolei dyrektor miejscowego ośrodka kultury podkreśla, że Villas pozostaje symbolem regionu. - Dla mieszkańców to przede wszystkim "dziewczyna stąd", sąsiadka. Wiele osób chodziło z nią do szkoły, pamiętają ją sprzed kariery. Później była wielką gwiazdą, ale stała się symbolem tego miejsca - mówił Jan Bałchan w rozmowie z "Faktem". Choć od śmierci artystki minęło już wiele lat, pamięć o niej w Lewinie Kłodzkim wciąż pozostaje wyjątkowo żywa.