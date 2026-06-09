Tak dziś wygląda hiszpańska posiadłość Szelągowskiej. Trudno uwierzyć, że to ten sam dom

Dorota Szelągowska zakończyła remont swojego domu w Hiszpanii, który przez ostatnie miesiące pochłaniał mnóstwo czasu, energii i nerwów. Jeszcze niedawno w mediach społecznościowych pokazywała obserwatorom codzienność wśród kartonów, pyłu i niedokończonych pomieszczeń. "Szewc. Jestem szewcem bez butów. Ale za to wiem, że będzie pięknie i dobrze. Wy też tak macie, że jak robicie dla siebie, to nagle wszystko jest inaczej niż zwykle?" - pisała obserwaorom jeszcze pod koniec marca 2026 roku. Zaledwie dwa miesiące później dom zmienił się nie do poznania. Prezenterka postanowiła uchylić fanom rąbka tajemnicy i pokazała, jak wygląda przestrzeń, którą urządzała dla siebie i swoich najbliższych. Tym razem opublikowała kadry kuchni i jadalni.

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Dorota Szelągowska dopięła wszystko na ostatni guzik. Tak wygląda jej wyremontowane wnętrze

Na opublikowanych kadrach na profilu Doroty Szelągowskiej uwagę zwraca przede wszystkim imponujące przejście w formie łuku wykończone subtelnymi płytkami. To właśnie ono prowadzi do przestrzeni jadalnianej, gdzie pojawia się drewniany stół otoczony różnorodnymi krzesłami. Nad nim zawisły designerskie lampy w pudroworóżowym kolorze, które nadają wnętrzu lekkości i artystycznego charakteru. Całość uzupełnia pokaźny regał wypełniony ceramiką, książkami i dekoracjami. "Nadal trudno mi w to uwierzyć, ale chyba zbliżamy się do końca remontu… Jak wam się podoba?" - czytamy w poście.

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Tak wygląda kuchnia Doroty Szelągowskiej. Te elementy robią wrażenie

Równie efektownie prezentuje się część kuchenna. Jasne drewniane fronty zestawiono z białym blatem oraz dekoracyjną posadzką pokrytą dużym, roślinnym wzorem. Nie zabrakło też charakterystycznych dodatków, takich jak miedziana armatura czy rzeźbione drewniane drzwi, które przyciągają wzrok już od progu. Wszystko wskazuje na to, że Szelągowska po raz kolejny udowodniła, że doskonale wie, jak łączyć funkcjonalność z niepowtarzalnym stylem. Nic dziwnego, że internauci zasypali ją komplementami i zgodnie przyznają, że efekt końcowy zdecydowanie wynagrodził długie miesiące remontowego zamieszania. "Sztos!", "Przepiękny dom", "Ciekawe wnętrze, piękne meble, kolorystyka" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Szelągowska urządza mieszkania innych, a tak wygląda jej dom na Warmii. Spójrzcie na salon