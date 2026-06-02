Maciej Pela niedawno rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu. Po wyprowadzce z domu, który przez lata dzielił z Agnieszką Kaczorowską, na bieżąco relacjonuje fanom proces urządzania nowego mieszkania i oswajania się z nową rzeczywistością. Tym razem tancerz pokazał efekty prac nad szczególnie ważnym miejscem - pokojem swoich córek.

Zobacz wideo Pelę spotykał hejt za to, że został w domu z córkami. Mówi o przykrych komentarzach

Z okazji Dnia Dziecka Maciej Pela nawiązał do ważnej sfery swojego życia, którą wypełniają jego córki. Jak się okazało, otrzymały one wyjątkowy i niecodzienny prezent - nowo urządzony pokój. W związku z przeprowadzką i urządzaniem się w nowym mieszkaniu Pela przygotował dla nich własną przestrzeń. Na opublikowanym na Instagramie nagraniu widać proces tworzenia dziecięcego pokoju od podstaw. Zarejestrowano m.in. montaż nowo zakupionych mebli - piętrowego łóżka, biurka oraz stolika nocnego, a także wydzielonego miejsca do zabawy.

Początkowo meble miały stanąć w poprzednim domu, jako dopełnienie łóżek, które również wyszły spod ich rąk... Natomiast życie weryfikuje plany. Na szczęście jednocześnie stawia na naszej drodze cudownych ludzi

- napisał przy okazji tancerz. Całość została utrzymana w stonowanej kolorystyce - w pokoju córek Peli dominują beże i biel. Przeważa drewno, co nadaje wnętrzu spokojny i harmonijny charakter. Nie brakuje jednak typowo dziecięcych akcentów: pojawiły się maskotki, zabawki oraz liczne miejsca do przechowywania. Na tym jednak nie koniec. W odpowiedzi na sugestię jednej z internautek, by w przestrzeni znalazły się również bardziej dziewczęce detale, Pela zapowiedział, że "coś się na pewno pojawi". Jak oceniacie?

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska sprzedali dom. Tak było w środku

Dawny dom byłego małżeństwa został wystawiony na sprzedaż. Jak wygląda w środku? Na pierwszym zdjęciu Agnieszka Kaczorowska zaprezentowała fragment posesji, pokazując taras, balkon oraz kawałek zadbanego ogrodu. Nie zabrakło też ujęcia jednego z najbardziej efektownych pomieszczeń w domu - łazienki. Wnętrze zachwyca stonowaną kolorystyką i naturalnymi materiałami. Drewniana zabudowa, kamienne akcenty oraz elegancka umywalka nablatowa tworzą spójną, luksusową całość. Nastrojowe oświetlenie i designerskie lampy dodają przestrzeni wyjątkowego charakteru. Trzeba przyznać, że aranżacja prezentuje się niezwykle stylowo, a jednocześnie sprawia wrażenie bardzo przytulnej. Jak wam się podoba?