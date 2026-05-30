Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu jeszcze w 2011 roku i od tamtej pory tworzą szczęśliwe małżeństwo. Wychowują przy tym dwójkę dzieci. Szatanowie mieszkają obecnie z pociechami w luksusowym apartamencie, który postanowili zaprezentować w niedawnym wywiadzie dla Viva.pl.

Tak mieszkają Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan. Wnętrza mieszkania mogą zachwycić

Pięć lat temu Szatanowie postanowili sprzedać podwarszawski dom i przeprowadzić się do przestronnego, dwupiętrowego mieszkania z tarasem na Woli. Jak teraz wyjawili, to aktor znalazł nieruchomość, lecz urządzali już ją wspólnie. - Rafał znalazł w ogóle to mieszkanie, bo Rafał kocha szperać po internecie i wyszukiwać przeróżności wspaniałe. Od nieruchomości po samochody on cały czas czegoś wyszukuje, ale trafia naprawdę na perełki - wyznała w wywiadzie gwiazda. Para postawiła na dość nowoczesny wystrój z kolorowymi i drewnianymi elementami. Podkreślają, że nawet po upływie lat, uwielbiają mieszkać w tym apartamencie.

Kochamy to mieszkanie. To jest takie nasze wymarzone, wyczekane mieszkanie, które sobie urządziliśmy naprawdę tak jak chcieliśmy od A do Z (...). I chyba cały czas po tych kilku latach nam tu jest dobrze i wcale nie mamy ochoty tutaj nic zmienić

- skomentowała Kurdej-Szatan.

W nieruchomości Szatanów oprócz samego mieszkania, zachwyca również taras. Pod koniec maja, aktorka zaprezentowała w mediach społecznościowych, jak przystroiła go kwiatami na wiosnę. Mogliśmy zobaczyć, że gwiazda zdecydowała się m.in. na ogromne hortensje w odcieniach pudrowego różu, śnieżnej bieli i intensywnej czerwieni. Ich kolory idealnie zgrały się z drewnianymi wykończeniem przestrzeni. "Jest pięknie. Cudownego dnia wszystkim" - napisała pod nagraniem z tarasu Kurdej-Szatan. Kadry z jej Instagrama znajdziecie w galerii w artykule: "Kurdej-Szatan przystroiła taras na wiosnę. Uwagę przykuwa jeden detal".