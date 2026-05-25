Agnieszka Dygant od kilku lat mieszka z dala od miejskiego zgiełku i regularnie pokazuje fanom kadry ze swojego wymarzonego domu położonego w otoczeniu lasu pod Warszawą, gdzie natura przenika się z nowoczesną architekturą. Ostatnio aktorka pokazała fanom swój ogród, który wywołał wśród nich prawdziwy zachwyt.

Leśna posiadłość Agnieszki Dygant została zaprojektowana z dbałością o każdy szczegół. Zarówno wnętrza domu, jak i przestrzeń wokół niego tworzą spójną całość, która sprzyja odpoczynkowi. Miejsce to niewątpliwie pozwala aktorce oderwać się od miejskiego zgiełku. Największe wrażenie robi ogród. Zamiast klasycznego, idealnie przystrzyżonego trawnika, dominują tam stare drzewa, mech oraz naturalne kamienie. Całość zachowuje leśny, niemal dziki charakter, dzięki czemu przestrzeń wygląda naturalnie i harmonijnie.

W domu aktorki nie brakuje licznych przeszkleń - te sprawiają, że natura dosłownie wnika do wnętrza domu. Zieleń widoczna jest niemal z każdego pomieszczenia, a światło wpadające przez wielkie okna dodatkowo podkreśla spokojny klimat tego miejsca.

W ogrodzie znalazła się również strefa relaksu. Na drewnianym tarasie ustawiono wygodne leżaki i parasole, a centralnym punktem tej części posesji jest nowoczesny basen wkomponowany w drewniany podest. Całość idealnie współgra z otaczającymi drzewami i naturalnym krajobrazem. Nie da się ukryć, że minimalistyczna estetyka domu oraz ogrodu podkreśla bliskość natury. Nie ma tu przypadkowych dekoracji ani przesadnych ozdób. Zdjęcia posiadłości i ogrodu Agnieszki Dygant zobaczycie w naszej galerii:

Jakiś czas temu Dygant zaprezentowała fanom także wnętrze salonu. Uwagę przyciągają w nim ogromne przeszklenia z widokiem na ogród, wygodne kanapy, designerskie fotele oraz drewniane elementy, które nadają przestrzeni wyjątkowego charakteru. Sama aktorka nie kryła zachwytu nad jednym z detali. "Nowy w domu (...). Stare drewno robi robotę (...). Naprawdę świetna robota" - napisała na Instagramie.

Całość została zaprojektowana w taki sposób, by wnętrze było jednocześnie nowoczesne i przytulne. Obok salonu znajdują się schody prowadzące na piętro oraz drewniana ściana, która dodatkowo ociepla aranżację.