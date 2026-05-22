Agnieszka Kaczorowska potwierdziła rozstanie z Maciejem Pelą w listopadzie 2024 roku, a rok później formalnie zakończyło się małżeństwo pary. Tancerz przez pewien czas mieszkał w ich wspólnym domu, jednak ostatecznie on także znalazł nowe lokum, a ich dawna posiadłość jest obecnie na sprzedaż. Kaczorowska potwierdziła tę informację 21 maja na Instagramie. "Komuś będzie się tu pięknie mieszkać" - przekazała. Wygląda na to, że po ostatnim intensywnym czasie tancerka planuje teraz odpoczynek.

REKLAMA

Zobacz wideo Co wyznał na temat tancerki?

Agnieszka Kaczorowska opublikowała post po ogłoszeniu o sprzedaży domu

Również 21 maja na profilu Agnieszki Kaczorowskiej pojawił się dość tajemniczy post. Tancerka zamieściła zdjęcia z profesjonalnej sesji zdjęciowej i opatrzyła je bardzo niejednoznacznym opisem. "Czas trochę pożyć! Pora zaplanować totalne wylogowanie" - przekazała. Post opatrzyła także hashtagiem z napisem "trzymajcie kciuki" w języku angielskim. Choć tancerka nie zdradziła, co dokładnie ma na myśli, można spodziewać się, że ma przed sobą trochę wolnego czasu, a niebawem także kolejne nowe projekty.

Droga do sprzedaży domu Kaczorowskiej i Peli trwała dość długo. O tym, że byli partnerzy mają takie plany, tancerz informował już w czerwcu ubiegłego roku. Przypomnijmy, że małżonkowie mieszkali w Warszawie w segmencie o powierzchni mieszkalnej liczącej 150 m kw, o czym opowiadali w "Dzień dobry TVN". Wprowadzili się tam w 2019 roku.

Maciej Pela ma już za sobą wyprowadzkę. Przed nim także kolejne plany

Maciej Pela w maju tego roku również rozpoczął nowy etap w życiu. Na początku miesiąca podzielił się z fanami informacją, że mieszka już w nowym miejscu. "Była cisza, bo przeprowadzka. Dużo się działo. Ale będzie sztos, jak tylko się rozłożę. Nie dosłownie oczywiście" - przekazał z humorem.

Jak się jednak okazuje, to nie koniec zmian w życiu tancerza, który zdradził, że czekają na niego nowe wyzwania zawodowe. Nie chciał jednak na razie zdradzać szczegółów. "Życie zaskakuje. (...) Przede mną spokojny maj, czas na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu i rozpoczęcia realizacji planu 'no to jedziemy dalej!'. Na pewno będzie dużo więcej gotowania, bo odchodzi mi sporo czasochłonnych, utrudniających życie spraw. Od czerwca wjeżdża masa projektów, o których nawet rok temu nie śniłem. Będziecie równie zaskoczeni jak ja, kiedy odebrałem telefon" - przekazał tajemniczo.