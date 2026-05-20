Tak mieszka Bogdan Trojanek. Złoto znajdziecie nie tylko na ścianach i meblach

Bogdan Trojanek jest znanym romskim muzykiem, m.in. założycielem grupy Terne Roma. W mediach zyskał on w ostatnich miesiącach większą popularność za sprawą związku jego wnuka - Giovanniego z Viki Gabor. To właśnie dziadek chłopaka ogłosił pod koniec 2025 roku, że para wzięła romski ślub. Jak się teraz okazało, niedawno dom Trojanka odwiedziła ekipa "Dzień dobry TVN", która w wyemitowanym 20 maja materiale pokazała, jak mieszka artysta.
Posiadłość Trojanka już na pierwszy rzut oka robi wrażenie. Dom otoczony jest pokaźnym ogrodem, a na podjeździe willi znajduje się efektowny samochód muzyka - biało-złoty Bentley Continental Flying Spur. Auto jest idealnie dopasowane do stylu posiadłości. Wewnątrz każde pomieszczenie ocieka przepychem i właśnie złotymi ozdobami. Trojanek wyjaśnił, dlaczego dominują one w jego czterech kątach. - Ludzie mówią: Dlaczego cyganie tak chodzą w złocie? To nie jest popisywanie się, jakiś kicz. Po prostu kochamy złoto, to jest nasz kolor - skomentował artysta, oprowadzając po domu dziennikarzy, z papugą na ramieniu.
Pośród złotych mebli, rzeźb i zdobień możemy również zauważyć m.in. liczne porcelanowe figurki. W centralnym miejscu jadalni ustawiony jest stół, nakryty koronkowym obrusem. Także na nim stoją złote ozdoby oraz podkładki pod talerze. W oczy rzuca się również bogato zdobiony kominek, który nadaje iście pałacowego klimatu.
Przypomnijmy, że na początku kwietnia Trojanek udzielił Plotkowi wywiadu. Romski muzyk porozmawiał z nami głównie na temat relacji Gabor i Giovanniego. Wyjaśnił nam m.in., jak wygląda obecnie sytuacja dotycząca ich ślubu. - Ślubu żadnego nie było. W naszym prawie romskim to wygląda tak, że oni po błogosławieństwie są mężem i żoną, romskim. A że mieszkamy w Polsce, jako Polacy i katolicy, w naszym przypadku, to oni muszą jeszcze iść do urzędu stanu cywilnego i do kościoła - skomentował Trojanek.
Nie szczędził również miłych słów względem młodej wokalistki. - My cieszymy się, że taka młoda artystka pochodzenia romskiego zrobiła taką fajną karierę i dalej to pielęgnuje, dalej to robi. A że pokochała mojego wnuka, a mój wnuk ją, to tylko się cieszyć - powiedział muzyk.