Tak mieszka Bogdan Trojanek. Złoto znajdziecie nie tylko na ścianach i meblach

Bogdan Trojanek jest znanym romskim muzykiem, m.in. założycielem grupy Terne Roma. W mediach zyskał on w ostatnich miesiącach większą popularność za sprawą związku jego wnuka - Giovanniego z Viki Gabor. To właśnie dziadek chłopaka ogłosił pod koniec 2025 roku, że para wzięła romski ślub. Jak się teraz okazało, niedawno dom Trojanka odwiedziła ekipa "Dzień dobry TVN", która w wyemitowanym 20 maja materiale pokazała, jak mieszka artysta.

Bogdan Trojanek pokazał, jak mieszka. Wszystkie wnętrza ociekają złotem

Posiadłość Trojanka już na pierwszy rzut oka robi wrażenie. Dom otoczony jest pokaźnym ogrodem, a na podjeździe willi znajduje się efektowny samochód muzyka - biało-złoty Bentley Continental Flying Spur. Auto jest idealnie dopasowane do stylu posiadłości. Wewnątrz każde pomieszczenie ocieka przepychem i właśnie złotymi ozdobami. Trojanek wyjaśnił, dlaczego dominują one w jego czterech kątach. - Ludzie mówią: Dlaczego cyganie tak chodzą w złocie? To nie jest popisywanie się, jakiś kicz. Po prostu kochamy złoto, to jest nasz kolor - skomentował artysta, oprowadzając po domu dziennikarzy, z papugą na ramieniu.

Pośród złotych mebli, rzeźb i zdobień możemy również zauważyć m.in. liczne porcelanowe figurki. W centralnym miejscu jadalni ustawiony jest stół, nakryty koronkowym obrusem. Także na nim stoją złote ozdoby oraz podkładki pod talerze. W oczy rzuca się również bogato zdobiony kominek, który nadaje iście pałacowego klimatu.

Bogdan Trojanek cieszy się ze związku Viki Gabor i jego wnuka. Wyjawił, jakie mają plany

Przypomnijmy, że na początku kwietnia Trojanek udzielił Plotkowi wywiadu. Romski muzyk porozmawiał z nami głównie na temat relacji Gabor i Giovanniego. Wyjaśnił nam m.in., jak wygląda obecnie sytuacja dotycząca ich ślubu. - Ślubu żadnego nie było. W naszym prawie romskim to wygląda tak, że oni po błogosławieństwie są mężem i żoną, romskim. A że mieszkamy w Polsce, jako Polacy i katolicy, w naszym przypadku, to oni muszą jeszcze iść do urzędu stanu cywilnego i do kościoła - skomentował Trojanek.

Nie szczędził również miłych słów względem młodej wokalistki. - My cieszymy się, że taka młoda artystka pochodzenia romskiego zrobiła taką fajną karierę i dalej to pielęgnuje, dalej to robi. A że pokochała mojego wnuka, a mój wnuk ją, to tylko się cieszyć - powiedział muzyk.