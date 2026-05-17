Agnieszka Kaczorowska bez dwóch zdań ma za sobą intensywny czas, a w jej życiu nastąpiło dużo zmian. Jedną z nich jest remont nowego domu, o czym tancerka opowiada fanom na Instagramie. "Jestem taka szczęśliwa. Podjęłam decyzję o kupnie. I robiłam wszystko, co mogłam, żeby to wykańczać. I jest bardzo blisko. Ostatnie szlify, ostatnia stolarka i będzie" - relacjonowała na początku maja. Jak się okazuje, w nowym domu gotowa jest już kuchnia. Kaczorowska skorzystała przy tym z usługi ekspertki, która pomogła jej zaaranżować całą przestrzeń.

Agnieszka Kaczorowska pokazała kuchnię. Wszysko ma swoje miejsce

Jak widać na filmiku, który Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie, w jej nowej kuchni dominują jasne barwy. Fronty szafek są w kolorze jasnego beżu, podobnie jak sięgająca aż do sufitu zabudowa. Kaczorowska przełamała to czarnymi blatami, a także ciemną armaturą i sprzętami takimi jak płyta grzewcza czy piekarnik. Podłoga wykończona została za to z jasnego drewna.

Agnieszka Kaczorowska na nagraniu poinformowała fanów, że zatrudniła profesjonalną firmę, która pomogła jej dokładnie wykorzystać wszystkie szafki i szuflady. Pod kuchenką znalazło się miejsce m.in. na łyżki i szpatułki do gotowania, różnego rodzaju przyprawy, a także kasze makarony oraz pojemniki na przechowywanie. Nad piekarnikiem z kolei znalazła się "szafka na pokaz", w której ustawiono dekoracyjne talerze i kieliszki. - Ona tak pięknie wygląda jak w sklepie - relacjonowała tancerka. Agnieszka Kaczorowska uchyliła także rąbka tajemnicy i ujawniła, co znalazło się w najwyższych szafkach, gdzie na co dzień trudno jest sięgnąć. Tancerka "ukryła" tam sezonową i świąteczną porcelanę. Jak wam się podoba?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poznali się już dekadę temu

Po rozstaniu z Maciejem Pelą Agnieszka Kaczorowska związała się z Marcinem Rogacewiczem. Jak się okazuje, pierwsze spotkanie pary nastąpiło jeszcze w 2016 roku. Tancerka i aktor poznali się na planie "Na dobre i na złe", w którym grał Rogacewicz, a Kaczorowska wystąpiła w serialu w epizodzie. - Co prawda wymieniliśmy chyba dwa zdania tylko prywatnie... - wyznała Kaczorowska w "Pytaniu na śniadanie". Aktor pamiętał to spotkanie nieco dokładniej. - Siedem wyrazów, ja pamiętam. Siedem słów. I potem bardzo długo się nie widzieliśmy, ale to w sumie takie miłe wspomnienie z perspektywy dnia dzisiejszego - wyjawił.