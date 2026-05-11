Szelągowska pokazała dom po remoncie. Pokój jej córki to po prostu bajka

Dorota Szelągowska od lat kojarzona jest z efektownymi metamorfozami wnętrz, w których nawet trudne przestrzenie zyskują zupełnie nowe życie. Tym razem postanowiła jednak pokazać swoim obserwatorom nieco inną stronę rzeczywistości. Na Instagramie jeszcze niedawno pokazywała, jak wygląda doprowadzanie do porządku swojego własnego domu. Dopiero co pokazywała filmik pełen pudeł i wszechobecnego bałaganu w nowej posiadłości. Teraz jest zupełnie inaczej. Szelągowska z ukochanym pokazała, jak się urządzili.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska podziwiała syna u boku Kożuchowskiej. Tak patrzy na jego karierę

Dorota Szelągowska pokazała wnętrza po remoncie. Fani komplementują

Dorota Szelągowska w końcu pokazała swój dom po remoncie. "Obiecany update. Szczerze mówiąc pozuję tu na Chojraka, a tak naprawdę trudno mi uwierzyć w to wszystko, co tu się dzieje. Nawet nie marzyłam o tym, że będę kiedyś w tym miejscu i w takim towarzystwie. Ściskam was najmocniej. Dziękuję, że dmuchacie w moje skrzydła" - napisała fanom w opisie.

Jak jest w środku? Szczególne wrażenie robi łazienka i strefa dzienna. W jednej królują designerskie tapety i eleganckie wykończenia, w drugiej - ciepłe drewno, miękkie formy i klimatyczne oświetlenie. Nie da się ukryć, że pomieszczenia są pełne charakteru i odważnych rozwiązań. W jednym z pokoi ściany zdobią stylowe półki z ceramiką i dodatkami w naturalnych odcieniach. W pokoju córki Szelągowskiej uwagę przyciąga efektowna dekoracja w formie karuzelowego konia, a także sufit w czerwono-białe pasy, który nadaje przestrzeni niemal cyrkowy klimat, przełamany klasycznymi, drewnianymi meblami. Zdjęcia w naszej galerii.

Droga do wykończonego domu nie była łatwa. Dorota Szelągowska nie miała lekko

Dorota Szelągowska dopiero co przyznała, że remont to nie lada wyzwanie, zwłaszcza gdy dotyczy własnych czterech kątów. W mediach społecznościowych podsumowała wszystko z właściwym sobie poczuciem humoru i dystansem. "Jestem szewcem bez butów. Ale za to wiem, że będzie pięknie i dobrze. Wy też tak macie, że jak robicie dla siebie, to nagle wszystko jest inaczej niż zwykle?" - zwróciła się do swoich obserwatorów. Pod wpisem wówczas pojawiła się fala reakcji. Internauci chętnie dzielili się swoimi historiami związanymi z remontami, a także wspierali gwiazdę ciepłymi słowami. Wielu z nich doceniło jej autentyczność, podkreślając, że nawet osoby z dużym doświadczeniem nie są w stanie uniknąć niespodziewanych trudności. Jak teraz oceniacie dom Szelągowskiej? ZOBACZ TEŻ: Szelągowska opublikowała nagranie, na którym jej partner. ściąga jej spodnie. Fani nie mogą przestać się śmiać